Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ισραηλινού ομήρου

Απόψε η Χαμάς θα επιστρέψει τη σορό ισραηλινού ομήρου, που ανασύρθηκε χθες Κυριακή (19/10).
Η οργάνωση έχει συμφωνήσει να επιστρέψει τις σορούς 16 ακόμα ομήρων, που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ωστόσο, οι εκτεταμένες καταστροφές που έχει υποστεί η Γάζα από τους βομβαρδισμούς δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.
Παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι προηγήθηκε επίθεση από τη Χαμάς στις θέσεις του.
Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ο IDF έχει παραβιάσει 47 φορές την κατάπαυση του πυρός από τότε που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 38 ανθρώπους και τραυματίζοντας.
