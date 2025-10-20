search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 17:11

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ισραηλινού ομήρου

20.10.2025 17:11
Gaza (2)

Απόψε η Χαμάς θα επιστρέψει τη σορό ισραηλινού ομήρου, που ανασύρθηκε χθες Κυριακή (19/10).

Η οργάνωση έχει συμφωνήσει να επιστρέψει τις σορούς 16 ακόμα ομήρων, που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, οι εκτεταμένες καταστροφές που έχει υποστεί η Γάζα από τους βομβαρδισμούς δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

47 παραβιάσεις της εκεχειρίας

Παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι προηγήθηκε επίθεση από τη Χαμάς στις θέσεις του.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ο IDF έχει παραβιάσει 47 φορές την κατάπαυση του πυρός από τότε που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 38 ανθρώπους και τραυματίζοντας.

Διαβάστε επίσης

Λούβρο: Τα σενάρια για την κλοπή του αιώνα  και τα σοβαρά κενά ασφαλείας που αποκάλυψε – Πώς έκαναν φτερά οι ανεκτίμητοι θησαυροί

Γιατί επιλέχθηκε η Ουγγαρία για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν – Σύντομα η επικοινωνία Λαβρόφ-Ρούμπιο

Άγνωστος Στρατιώτης: Κι όμως, παντού γίνονται διαδηλώσεις μπροστά στα μνημεία…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
no kings pascal
LIFESTYLE

No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)

spiti-dipla-sto-potami
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (17/10) το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

lata
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

agnostos-stratiotis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Δεν θα στείλει φαντάρους για τον καθαρισμό το υπ. Άμυνας, αλλά ιδιωτική εταιρεία – Απόψε η τροπολογία

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εργαζόμαστε ασταμάτητα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους – Η εξάλειψη της Χαμάς παραμένει στόχος μας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:26
no kings pascal
LIFESTYLE

No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)

spiti-dipla-sto-potami
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (17/10) το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

lata
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

1 / 3