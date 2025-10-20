Άγνωστος Στρατιώτης: Κι όμως, παντού γίνονται διαδηλώσεις μπροστά στα μνημεία…

Πλήρη διαστροφή της πραγματικότητας επιχειρεί η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την απαράδεκτη τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή, για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια απόφαση που έχει κατακριθεί από το σύνολο της χώρας (και αποτυπώθηκε και σε πρόσφατη δημοσκόπηση), αποφάσισε να ορίσει το υπ. Αμυνας υπεύθυνο για τη φύλαξη του Μνημείου, γιατί ενόχλησε η παρουσία του Πάνου Ρούτσι κατά τη διάρκεια απεργίας πείνας του εκεί, όπως και οι χιλιάδες πολίτες που καθημερινά πήγαιναν να του συμπαρασταθούν.

Το αφήγημα της προστασίας του μνημείου (το οποίο σημειωτέων δεν έχει βανδαλιστεί ποτέ και ακόμη και σε επεισόδια έχει μείνει ανέγγιχτο) δεν έχει καμία λογική, αν σκεφτεί κανείς ότι σε αντίστοιχα άλλα μνημεία στον πλανήτη όχι μόνο γίνονται αντίστοιχες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, αλλά έχουν υπάρξει και βανδαλισμοί.

Ορισμένα παραδείγματα:

Παρίσι: Τάφος του Αγνώστου κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου

Το μνημείο έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών επεισοδίων, ειδικά κατά τις διαδηλώσεις με τα Κίτρινα Γιλέκα. Ο τάφος που βρίσκεται εσωτερικά φυλάσσεται πλέον καθώς υπέστη βανδαλισμούς, ωστόσο δεν φυλάσσεται η Αψίδα εξωτερικά και κόσμος συγκεντρώνεται στις διαδηλώσεις.

ΗΠΑ: Εθνικό Κοιμητήριο Άρλινγκτον

Το νεκροταφείο χρησιμοποιείται αυστηρά για μνημόσυνα, ενώ φυλάσσεται διακριτικά. Παρ’ όλα αυτά, έχουν γίνει πολλές διαμαρτυρίες, ακόμη και επεισόδια. Πέρυσι ο Τραμπ είχε επισκεφθεί το νεκροταφείο για να τιμήσει τη μνήμη 13 Αμερικανών στρατιωτών που είχαν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν, εν μέσω επεισοδίων έξω από τον χώρο. Να σημειωθεί πως βάσει νομοθεσίας, απαγορευόταν πολιτική εκστρατεία ή δραστηριότητα στον χώρο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να την παραβαίνει και γι’ αυτό επικράτησε ένταση.

Ρουμανία και Βουλγαρία: Μνημείο Ρώσου στρατιώτη

Σε δύο βαλκανικές χώρες με… έντονα σοβιετικά κατάλοιπα, τα μνημεία Άγνωστων Ρώσων στρατιωτών υπήρχαν σε κεντρικά σημεία των μεγάλων πόλεων.

Στη Ρουμανία και το Βουκουρέστι, αρκετές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης πραγματοποιούνται κάτω από το μνημείο, όπου σε μια από αυτές, οι διαδηλωτές είχαν ρίξει κόκκινη μπογιά που σηματοδοτούσε το… αίμα τους.

Το μνημείο εξακολουθεί να μην φρουρείται.

Στη Σόφια ένα αντίστοιχο μνημείο άγνωστοι το έβαψαν και το μετέτρεψαν σε… σούπερ ήρωες. Η ζημιά αποκαταστάθηκε και το μνημείο παραμένει εκεί.

Λονδίνο: — Cenotaph, πολεμικό μνημείο

Το σημείο είναι πάντα τόπος συγκέντρωσης για διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ή ακόμη και για διαδηλώσεις -όπως έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο- ακροδεξιών στοιχείων. Στο παρελθόν έχει βανδαλιστεί και έχει συζητηθεί η φύλαξή του για την προστασία του, χωρίς μέχρι τώρα να έχει αποφασιστεί ένα τέτοιο μέτρο. Στις τελευταίες συγκεντρώσεις εκεί, στις 14/9, έγιναν βανδαλισμοί και βίαια επεισόδια με 25 τραυματίες

Βαρσοβία: Μνημείο Αγνωστου στρατιώτη

Το μνημείο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Πιλσούτσκι στη Βαρσοβία, χρησιμοποιείται για εθνικές τελετές, αλλά και ως χώρος δημόσιων συγκεντρώσεων. Συχνά δεν αποφεύγονται τα επεισόδια.

Διαβάστε επίσης:

Ληστεία στο Λούβρο: Πως τη βίωσαν Έλληνες αυτόπτες μάρτυρες – «Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν, έκλεισαν οι πόρτες»

Γάζα: Από τους βομβαρδισμούς ξανά στην διπλωματία – Η παρέμβαση Τραμπ και οι εστίες έντασης

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι