Γάζα: Από τους βομβαρδισμούς ξανά στην διπλωματία – Η παρέμβαση Τραμπ και οι εστίες έντασης

Η εκεχειρία στη Γάζα, που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, φαίνεται να παραμένει σε ισχύ παρά την ένταση των τελευταίων ωρών.

Ισραήλ και Χαμάς μετά τις χθεσινές επιθέσεις του IDF που κατηγόρησε την οργάνωση για παραβίαση της εκεχειρίας, δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τη συμφωνία.

Η Χαμάς ωστόσο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην επίθεση κατά ισραηλινών στρατευμάτων.

Από τις χθεσινές επιθέσεις σκοτώθηκαν 2 ισραηλινοί στρατιώτες και πάνω από 45 άμαχοι στη Γάζα.

Την ίδια ώρα οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το πτώμα ενός Ισραηλινού ομήρου και προτίθενται να το παραδώσουν, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, προειδοποιώντας ότι νέα ισραηλινή κλιμάκωση θα δυσχεράνει τις επιχειρήσεις ανάκτησης πτωμάτων.

Οι ΗΠΑ θέλουν να τρέξουν τη β’ φάση

Την ώρα που οι εντάσεις παραμένουν, οι αρχιτέκτονες της συμφωνίας, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται στην περιοχή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο αντιπρόεδρος Βανς πρόκειται επίσης να επισκεφθεί το Ισραήλ με αμερικανική αντιπροσωπεία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της συμφωνίας», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις εν εξελίξει συνομιλίες.

Η ανθρωπιστική βοήθεια και το κλείσιμο στη Ράφα

Παρά τις επιθέσεις, η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα συνεχιστεί κανονικά σήμερα, μετά την αρχική ανακοίνωση του Ισραήλ για διακοπή της. Ωστόσο, το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό, ενώ το Τελ Αβίβ ζητά την επιστροφή των σωμάτων των ομήρων.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιά κόμματα για σκληρότερη στάση, με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ να χαρακτηρίζει την επανέναρξη της βοήθειας «ντροπιαστική υποχώρηση».

