ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:05
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 11:17

Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Άλλες τρεις συλλήψεις και έρευνα στις φυλακές

20.10.2025 11:17
Η Αστυνομία προχώρησε το βράδυ της Κυριακής σε νέες συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό της Κύπρου.

Πρόκειται για τρεις άντρες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στη Λευκωσία και ένα πρόσωπο εξ Ελλάδος που συνελήφθη στη Λεμεσό.

Κάποιοι εξ αυτών σχετίζονται με τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου και θα παρουσιαστούν στις 11.30 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 44 ετών. Παράλληλα, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν έρευνες και στο Τμήμα Φυλακών για την συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς να εισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πρέπει να προστατεύσουμε την μαρτυρία που έχουμε ενωπιόν μας» τόνισε. Ερωτηθείσα σχετικά η κ. Λαμπριανίδου δεν επιβεβαίωσε εμπλοκή δεύτερου πρώην ποδοσφαιριστή στην υπόθεση.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι εξετάζονται διάφορες παράμετροι. «Υπάρχει πάρα πολύ ανακριτικό έργο, αυτές οι συλλήψεις δεν είναι το τέλος αλλά πιθανόν να είναι η αρχή, ως εκ τούτου θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αναφέρουμε ως προς την ουσία και τα κίνητρα που πιθανό να βρίσκονται πίσω από αυτή την εγκληματική πράξη», κατέληξε.

