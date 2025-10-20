search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 11:44
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 09:20

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

20.10.2025 09:20
italy_attack_new
via X

Άλλο ένα θύμα μετρά ο χουλιγκανισμός στην Ιταλία, καθώς οδηγός τουριστικού λεωφορείου σκοτώθηκε μετά από επίθεση οπαδών στο όχημά του.

Ο άτυχος άνδρας μετέφερε με το πούλμαν του οπαδούς της Πιστόια, η οποία νίκησε σε αγώνα μπάσκετ Α2 της Ιταλίας τη Ριέτι, όταν χούλιγκανς των ηττημένων έστησαν ενέδρα στο δρόμο Ριέτι – Τέρνι και άρχισαν να πετούν αντικείμενα στο όχημα. Ένα από αυτά χτύπησε τον οδηγό τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης και προσπάθησαν να σώσουν τον οδηγό του πούλμαν, αλλά παρά τις προσπάθειές τους ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έφτασαν πολυάριθμοι αστυνομικοί και καραμπινιέροι. Οι δυνάμεις της τάξης, μετά τις πρώτες έρευνες, άρχισαν να αναζητούν τους δράστες της επίθεσης και περίπου δέκα οπαδοί της Ριέτι προσήχθησαν για ανάκριση.

Σχολιάζοντας το περιστατικό ο υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι έγραψε στα social media: «Πώς είναι δυνατόν να πεθάνεις έτσι, ενώ επιστρέφεις στο σπίτι μετά από έναν αγώνα μπάσκετ; Είναι συγκλονιστική η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από κακοποιούς που μετατράπηκαν σε δολοφόνους και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν οπαδοί. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από τη δολοφονική τρέλα».

Και η Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FiP) εκφράζει σε ανακοίνωση «τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος της παράλογης πράξης που διαπράχθηκε σε βάρος του λεωφορείου που μετέφερε τους οπαδούς της Πιστόια κατά την επιστροφή τους από το Ριέτι. Η FiP θα παρακολουθήσει με τη μέγιστη προσοχή τις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης για να λάβει τυχόν επακόλουθα μέτρα».

