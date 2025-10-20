Η κλοπή του αιώνα στον Λούβρο: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες – Ανεκτίμητη η αξία των κλεμμένων κοσμημάτων (Photos)

Δεν έχουν λόγια να περιγράψουν τα γαλλικά ΜΜΕ την κλοπή στο Λούβρο, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλον τον κόσμο. Όλοι συμφωνούν πάντως πως αποτελεί το ιδανικό σενάριο για κινηματογραφική ταινία, και πώς το γόητρο της χώρας απαιτεί τη διελεύκανση της κλοπής.

Στο διασημότερο μουσείο στον κόσμο, στις 9:30 το πρωί, Κυριακή, σε μια στιγμή που το Λούβρο ήταν ήδη γεμάτο κόσμο, τέσσερα άτομα, με εκπληκτική άνεση όπως αποδεικνύεται, μπαίνουν ανενόχλητοι στο Μουσείο και κλέβουν κάποια από τα κοσμήματα μιας από τις διασημότερες συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο: Τα κοσμήματα του Ναπολέοντα.

Η ομορφιά τους αδιανόητη και η αξία τους ανεκτίμητη. Και όμως όπως αποδείχθηκε εκτείθεντο ευάλωτα στις προθήκες του Λούβρου. Οι ληστές άρπαξαν εννέα από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς του μουσείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στέμματος αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών – όλα αυτά σε μόλις επτά λεπτά.

Η ζημιά από τη ληστεία είναι ανυπολόγιστη όχι μόνο λόγω της τεράστιας πραγματικής και ιστορικής αξίας των κοσμημάτων αλλά λόγω του γοήτρου των αρμόδιων γαλλικών αρχών που επλήγη αποκαλύπτοντας τεράστια κενά και ελαττωματικά σημεία στο σύστημα ασφαλείας του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.

Κάποιοι από τους κλέφτες έφτασαν οδηγώντας σκούτερ, ενώ άλλοι με φορτηγάκι με γερανό και πλατφόρμα.

Με τον γερανό και την πλατφόρμα έφθασαν στο παράθυρο της γκαλερί Απόλλων, στην πλευρά του κτιρίου του Λούβρου που κοιτά στον Σηκουάνα και αυτή την περίοδο σε ένα μεγάλο μέρος του, γίνονται έργα.

Οι ληστές ανενόχλητοι έφθσαν στο παράθυρο της γκαλερί, το έσπασαν με έναν τροχό, μπήκαν μέσα και αφού τρόχησαν δύο προθήκες που περιείχαν κοσμήματα, τα πήραν και έφυγαν.

Οι δράστες ήταν τέσσερις

Τη στιγμή της διάρρηξης, είχαν τα πρόσωπά τους «καλυμμένα» και τουλάχιστον ένας από αυτούς φορούσε κίτρινο γιλέκο. Αυτό το γιλέκο βρέθηκε αργότερα από την αστυνομία χάρη στην κατάθεση ενός πολίτη.

Συνολικά, κλάπηκαν οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας».

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες που δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού:

-Τιάρα της Βασίλισσας Μαρί-Αμαλίας και της Βασίλισσας Ορτάνς

Κολιέ από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμαλίας και της Βασίλισσας Ορτάνς

Σκουλαρίκια, από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμαλίας και της Βασίλισσας Ορτάνς

Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της Μαρί-Λουίζ

Σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Μαρί-Λουίζ

Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μεγάλη καρφίτσα με φιόγκο της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

