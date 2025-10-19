Παρίσι: Τέσσερις οι ληστές στο Λούβρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμο τους (Video)

Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

