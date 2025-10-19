search
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα – Κόβουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, 33 νεκροί

Το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει ξανά στόχους της Χαμάς στη Γάζα

Η συμφωνία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που έκανε σόου ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο, όπως φαίνεται κάνει… φτερά μία εβδομάδα μετά.

Ο Ισραηλινός στρατός, ισχυριζόμενος επιθέσεις της Χαμάς κατά στρατιωτών, εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων σε υποδομές της Χαμάς στη Γάζα, όπως αναφέρει.

Μετά την σφοδρή επίθεση ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών.

Από την πλευρά της, η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους και παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα. Η Χαμάς αν και την κατηγορεί το Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των συγκρούσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ της χώρας, η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «μέχρι νεωτέρας».

Οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να «χτυπήσει αναλογικά»

Σύμφωνα με το Axios η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της, με τον Λευκό Οίκο και τους διαπραγματευτές του Αμερικανού προέδρου (Γουίτκοφ, Κούσνερ) να ζητούν από το Ισραήλ «να δείξει αυτοσυγκράτηση».

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν στη Χαμάς ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να καταστρέψουν τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε νωρίτερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

