ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 18:01

Σενεγάλη: Βρέθηκε νεκρός νεαρός ποδοσφαιριστής που είχε πέσει θύμα απαγωγής

19.10.2025 18:01
toure_senegal

Τραγική κατάληξη είχε η απαγωγή ενός νεαρού ποδοσφαιριστή από τη Σενεγάλη, τον οποίο οι δράστες δελέασαν με το όνειρο ενός επαγγελματικού συμβολαίου.

Πρόκειται για τον πολλά υποσχόμενο τερματοφύλακα, Τσεΐκ Τουρέ, που άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια των απαγωγέων του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε θύμα ένας δικτύου απάτης και εκβιασμού, που τον προσέγγισε με τις κούφιες υποσχέσεις περί επαγγελματικού συμβολαίου σε ποδοσφαιρική ομάδα.

Δυστυχώς, τα πλάνα τους αποδείχθηκαν ειδεχθή. Το όνειρο του Τουρέ μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς έπεσε θύμα απαγωγής, με τους δράστες να ζητάνε λύτρα από την οικογένειά του για να τον ελευθερώσουν.

Ωστόσο, η οικογένεια του άτυχου Σενεγαλέζου δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με τραγική συνέπεια τον θάνατο του νεαρού τερματοφύλακα από τα χέρια των απαγωγέων του. Οι Αρχές της Σενεγάλης συνεργάζονται με την αστυνομίας της Γκάνας προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

