Σενεγάλη: Βρέθηκε νεκρός νεαρός ποδοσφαιριστής που είχε πέσει θύμα απαγωγής

Τραγική κατάληξη είχε η απαγωγή ενός νεαρού ποδοσφαιριστή από τη Σενεγάλη, τον οποίο οι δράστες δελέασαν με το όνειρο ενός επαγγελματικού συμβολαίου.

Πρόκειται για τον πολλά υποσχόμενο τερματοφύλακα, Τσεΐκ Τουρέ, που άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια των απαγωγέων του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε θύμα ένας δικτύου απάτης και εκβιασμού, που τον προσέγγισε με τις κούφιες υποσχέσεις περί επαγγελματικού συμβολαίου σε ποδοσφαιρική ομάδα.

Δυστυχώς, τα πλάνα τους αποδείχθηκαν ειδεχθή. Το όνειρο του Τουρέ μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς έπεσε θύμα απαγωγής, με τους δράστες να ζητάνε λύτρα από την οικογένειά του για να τον ελευθερώσουν.

Ωστόσο, η οικογένεια του άτυχου Σενεγαλέζου δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με τραγική συνέπεια τον θάνατο του νεαρού τερματοφύλακα από τα χέρια των απαγωγέων του. Οι Αρχές της Σενεγάλης συνεργάζονται με την αστυνομίας της Γκάνας προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Triste nouvelle pour le football sénégalais… 💔



Le jeune gardien Cheikh Touré, espoir formé à Esprit Foot Yeumbeul, nous a quittés dans des circonstances dramatiques. 🕊️🇸🇳



Le jeune joueur aurait été piégé par un groupe d’individus mal intentionnés lui faisant miroiter des… pic.twitter.com/5x313gxWd3 — Foot Mercato (@footmercato) October 19, 2025

Διαβάστε επίσης:

Μελόνι: «Η woke κουλτούρα προσπαθεί να χωρίσει Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες»

Ζελένσκι: Ζητά «αποφασιστικά μέτρα» κατά της Μόσχας μετά την «κωλοτούμπα» Τραμπ για τους Tomahawk

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε το χτύπημα στη Ράφα – Ο Νετανιάχου διέταξε «σθεναρή δράση»