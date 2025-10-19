Ισραήλ: Επιβεβαίωσε το χτύπημα στη Ράφα – Ο Νετανιάχου διέταξε «σθεναρή δράση»

Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε με δήλωσή του ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παρά την εκεχειρία.

«Τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο IDF.

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η απάντηση της Χαμάς

Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.

38 νεκροί και 143 τραυματίες

Το Γραφείο Τύπου της διοίκησης της Γάζας κατηγόρησε νωρίτερα το Ισραήλ πως παραβίασε την εκεχειρία με τη Χαμάς 47 φορές από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ.

«Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον πυροβολισμό, τον σκόπιμο βομβαρδισμό και τη στόχευση άμαχου πληθυσμού, καθώς και τη σύλληψη ορισμένων αμάχων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη πολιτική επιθετικότητας της κατοχής παρά το συμφωνημένο τέλος του πολέμου», αναφέρει η δήλωση, που κάνει λόγο για θάνατο 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό ακόμη 143.

Οι αρχές στη Γάζα κάλεσαν «τα Ηνωμένα Έθνη και τους εγγυητές της συμφωνίας να παρέμβουν επειγόντως για να αναγκάσουν τις κατοχικές δυνάμεις να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά τους και να προστατεύσουν τον άοπλο άμαχο πληθυσμό».

Τα επικίνδυνα παιχνίδια και το πόκερ Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η περίεργη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ώρες μετά τις απειλές Νετανιάχου για αφοπλισμό της Χαμάς με «σκληρό τρόπο».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ισχυριζόμενο ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» ανακοίνωσε ότι η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Λίγες ώρες αργότερα όμως η Χαμάς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Ο Νετανιάχου θέλει αφήγημα για τις νέες εκλογές

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο στην περιοχή, ειδικά με την αμφιλεγόμενη κατάσταση στο πέρασμα της Ράφα, όπου οι διαθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων δεν είναι ευδιάκριτες, με πολλούς να λένε πως ο Νετανιάχου συντηρεί ένα κλίμα ακραίας αβεβαιότητας και επερχόμενων απειλών και κινδύνων, για να το χρησιμοποιήσει ως ατού στην επικείμενη προσπάθειά του να επανεκλεγεί στη θέση του πρωθυπουργού και να διεκδικήσει νέα θητεία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

