ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 14:54

Μουσείο Λούβρου: Τα 7 λεπτά της κινηματογραφικής ληστείας που θα ζήλευε και ο …Αρσέν Λουπέν

19.10.2025 14:54
Λούβρο: Στις προθήκες του πανοπλία του 16ου αιώνα, που εκλάπη πριν από 40 χρόνια (Photo) - Media

Σοκ έχει προκαλέσει η κινηματογραφική ληστεία, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Δηλωτική είναι η αντίδραση του δημάρχου του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, που είπε στην εφημερίδα Le Parisien: «Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στον Arsène Lupin. Μέχρι τώρα ήταν σενάριο ταινίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι φαινομενικά τόσο εύκολο να διαρρήξει κανείς το Λούβρο», δήλωσε έκπληκτος.

«Είναι ένα σοκ», πρόσθεσε, τονίζοντας πως η ληστεία «θα εγείρει αναπόφευκτα ζητήματα ασφαλείας».

Σε επτά λεπτά

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για καλά διαβασμένους δράστες, που μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.

Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες και χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά. Χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων έφτασαν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα. Εκεί, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, άρπαξαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ, μια καρφίτσα και ένα διάδημα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν, βρέθηκε έξω από το μουσείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι πρόκειται για το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας το οποίο βρέθηκε σπασμένο.

Η Le Figaro αναφέρει ότι το στέμμα αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και είναι το μόνο σωζόμενο στέμμα, μαζί με αυτό του Λουδοβίκου XV.

Ο περίφημος Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής με βάρος άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δράστες στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με ένα TMax, με κατεύθυνση τον αυτοκινητόδρομο Α6.

«Η Αστυνομία έτρεχε κοντά στην πυραμίδα, αλλά οι πλαϊνές πόρτες ήταν κλειδωμένες»

Μόλις σήμανε συναγερμός, το μουσείο εκκενώθηκε, περικυκλώθηκε από δυνάμεις της αστυνομίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των ληστών αλλά και των κλοπιμαίων.

Παρόλο που δεν υπήρξαν τραυματίες κατά τη ληστεία, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές γενικευμένου πανικού στο μουσείο. «Η αστυνομία έτρεχε κοντά στην πυραμίδα και προσπαθούσε να εισέλθει στο Λούβρο από τις πλαϊνές γυάλινες πόρτες, αλλά ήταν κλειδωμένες και αδύνατο να ανοίξουν», περιέγραψε μία γυναίκα που βρισκόταν έξω από το μουσείο.

Μιλώντας στο France Inter, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες έκανε λόγο για «μεγάλη ληστεία». Επιβεβαίωσε ότι «άτομα εισήλθαν από έξω με ένα μηχάνημα που κόβει την ανάσα».

«Έκλεψαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως το περιστατικό «διήρκεσε επτά λεπτά». Σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού, επρόκειτο «σαφώς για μια ομάδα που έκανε κατασκοπεία», αφού τα παράθυρα είχαν κοπεί «με τροχό».

Η αποτίμηση της ζημιάς παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε πως ξεκινά έρευνα για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος.

Η έρευνα ανατέθηκε στην «Ταξιαρχία Καταστολής Ληστείας της Δικαστικής Αστυνομίας (BRB) με την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC)».

«Η ζημία αξιολογείται επί του παρόντος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», σημείωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

