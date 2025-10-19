search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 13:44

Ο πόλεμος στη Γάζα μετανομάζεται σε «πόλεμο της Αναβίωσης»: Πέρασε η πρόταση Νετανιάχου

19.10.2025 13:44
netaniaxou

Πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία από το υπουργικό συμβούλιο (19/10) η πρόταση Νετανιάχου να μετονομαστεί ο πόλεμος στη Γάζα σε «πόλεμος της Αναβίωσης»

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση του πρωθυπουργού, παρά την αντίθεση οικογενειών ομήρων και μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Ο υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι (Likud) απείχε από την ψηφοφορία, ενώ η υπουργός Οικισμών και Εθνικών Έργων Ορίτ Στρόκ (Θρησκευτικός Σιωνισμός) ψήφισε κατά.

Ο Τσίκλι έγραψε στο Χ ότι ο όρος «αναγέννηση» στην πραγματικότητα «ανήκει στην ίδρυση του κράτους και στη γενιά των ιδρυτών».

Ενώ, η Στρόκ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί το αποτέλεσμα του πολέμου και να του δοθεί επίσημο όνομα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο «να περιμένουμε και να δούμε αν θα επιτύχουμε όλους τους στόχους του».

Ο Νετανιάχου είπε ότι η νέα ονομασία δείχνει «πως σηκωθήκαμε ξανά ύστερα από την τρομερή καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου».

