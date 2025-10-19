Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

Μπροστά σε έναν απρόσμενο επισκέπτη βρέθηκαν οι πελάτες πεντάστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Μικρός κροκόδειλος βούτηξε στην πισίνα του Sheraton Mirage, το απόγευμα του Σαββάτου.

«Δεν θέλω να ανησυχήσει κανείς, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton», ακούγεται σε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή.

A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.



The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.… pic.twitter.com/Pn3EpzcYgr — 10 News Queensland (@10NewsQLD) October 19, 2025

Σε δεύτερο βίντεο, φαίνονται επισκέπτες να συνεχίζουν να χαλαρώνουν στις ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα, αδιαφορώντας για τον κροκόδειλο.

Average Australian holiday.

Crocodile in the Sheraton pool. pic.twitter.com/Dd8lK90DUL — Alexandra Marshall (@ellymelly) October 19, 2025

Άλλος χρήστης ανέβασε το βίντεο με το δημοφιλές ηχητικό “sit back and relax”, σχολιάζοντας με χιούμορ πως αυτή τη φορά «ο κροκόδειλος χάλασε τη ραστώνη, όχι οι τουρίστες».

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν πως δεν ήταν η πρώτη φορά που κροκόδειλος εμφανίζεται στο ξενοδοχείο, καθώς ένας ακόμη είχε εντοπιστεί νωρίτερα στο γήπεδο γκολφ της περιοχής.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (DETSI) επιβεβαίωσε πως φύλακες άγριας ζωής ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αναφορά μέσω της εφαρμογής QWildlife, βγάζοντας και μεταφέροντας το άγριο ζώο με ασφάλεια.

«Πινακίδες προειδοποίησης για κροκόδειλους τοποθετήθηκαν στην περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι αρχές υπενθύμισαν ότι όλες οι αναφορές για θεάσεις κροκοδείλων ελέγχονται και μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής QWildlife, στην ιστοσελίδα του DETSI

