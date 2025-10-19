search
19.10.2025 13:21

Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

19.10.2025 13:21
Μπροστά σε έναν απρόσμενο επισκέπτη βρέθηκαν οι πελάτες πεντάστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Μικρός κροκόδειλος βούτηξε στην πισίνα του Sheraton Mirage, το απόγευμα του Σαββάτου.

«Δεν θέλω να ανησυχήσει κανείς, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton», ακούγεται σε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή.

Σε δεύτερο βίντεο, φαίνονται επισκέπτες να συνεχίζουν να χαλαρώνουν στις ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα, αδιαφορώντας για τον κροκόδειλο.

Άλλος χρήστης ανέβασε το βίντεο με το δημοφιλές ηχητικό “sit back and relax”, σχολιάζοντας με χιούμορ πως αυτή τη φορά «ο κροκόδειλος χάλασε τη ραστώνη, όχι οι τουρίστες».

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν πως δεν ήταν η πρώτη φορά που κροκόδειλος εμφανίζεται στο ξενοδοχείο, καθώς ένας ακόμη είχε εντοπιστεί νωρίτερα στο γήπεδο γκολφ της περιοχής.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (DETSI) επιβεβαίωσε πως φύλακες άγριας ζωής ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αναφορά μέσω της εφαρμογής QWildlife, βγάζοντας και μεταφέροντας το άγριο ζώο με ασφάλεια.

«Πινακίδες προειδοποίησης για κροκόδειλους τοποθετήθηκαν στην περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι αρχές υπενθύμισαν ότι όλες οι αναφορές για θεάσεις κροκοδείλων ελέγχονται και μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής QWildlife, στην ιστοσελίδα του DETSI

