Ρόδος: Βίντεο φρίκης κατέγραψε καρέ καρέ τη μάχη που έδινε μόνη της η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα

Την ώρα που η μόλις 3 ετών Ματίλντα βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, έρχεται στο φως βίντεο που κατέγραψε λεπτό λεπτό το τραγικό περιστατικό στην πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.
Επί δέκα λεπτά η μικρούλα ήταν «αόρατη» πριν βρεθεί αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας του ξενοδοχείου και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.
Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr:
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί:
Άνδρας 54 ετών, υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως “αρμόδιος υπεύθυνος” κατά το συμβάν.
Άνδρας 44 ετών, θείος της ανήλικης, στον οποίο η μητέρα είχε αναθέσει προσωρινά την επίβλεψή της.
Αναζητούνται, επίσης, ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 ετών.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για “έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη” και “βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας”.
Η δικογραφία περιλαμβάνει:
Πλήρη κατάθεση μαρτύρων με διερμηνέα.
Τις εκθέσεις σύλληψης των δύο ανδρών.
Κατάσχεση του καταγραφικού μηχανήματος τύπου RETRO, το οποίο περιέχει το κρίσιμο οπτικό υλικό.
Φωτογραφικό υλικό του χώρου και των εγκαταστάσεων.
Ενημέρωση προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη μεταφορά του παιδιού και προς την Υπηρεσία Δόμησης Ρόδου και τον ΕΟΤ για την αυτοψία.
Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν το βίντεο το πιο καθοριστικό αποδεικτικό στοιχείο, καθώς δείχνει με ακρίβεια τη χρονική διάρκεια και τις κινήσεις των παρευρισκομένων πριν και μετά το περιστατικό.
