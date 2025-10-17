search
Ρόδος: Βίντεο φρίκης κατέγραψε καρέ καρέ τη μάχη που έδινε μόνη της η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα

17.10.2025 10:41
pisina_new

Την ώρα που η μόλις 3 ετών Ματίλντα βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, έρχεται στο φως βίντεο που κατέγραψε λεπτό λεπτό το τραγικό περιστατικό στην πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Επί δέκα λεπτά η μικρούλα ήταν «αόρατη» πριν βρεθεί αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας του ξενοδοχείου και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr:

  • 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.
  • 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.
  • 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.
  • 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.
  • 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.
  • 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.
    Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.
    Ευρήματα της αυτοψίας και συνθήκες στο ξενοδοχείο
    Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:
  • Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.
  • Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.
  • Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.
    Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου “pool suite”, γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί:

Άνδρας 54 ετών, υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως “αρμόδιος υπεύθυνος” κατά το συμβάν.

Άνδρας 44 ετών, θείος της ανήλικης, στον οποίο η μητέρα είχε αναθέσει προσωρινά την επίβλεψή της.

Αναζητούνται, επίσης, ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 ετών.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για “έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη” και “βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας”.


Το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας


Η δικογραφία περιλαμβάνει:

Πλήρη κατάθεση μαρτύρων με διερμηνέα.

Τις εκθέσεις σύλληψης των δύο ανδρών.

Κατάσχεση του καταγραφικού μηχανήματος τύπου RETRO, το οποίο περιέχει το κρίσιμο οπτικό υλικό.

Φωτογραφικό υλικό του χώρου και των εγκαταστάσεων.

Ενημέρωση προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη μεταφορά του παιδιού και προς την Υπηρεσία Δόμησης Ρόδου και τον ΕΟΤ για την αυτοψία.

Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν το βίντεο το πιο καθοριστικό αποδεικτικό στοιχείο, καθώς δείχνει με ακρίβεια τη χρονική διάρκεια και τις κινήσεις των παρευρισκομένων πριν και μετά το περιστατικό.

