Μπορεί να ανακοινώθηκαν οι μειώσεις των τιμών σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αλλά η πραγματικότητα παραμένει δυσοίωνη για τους καταναλωτές, καθώς υπάρχουν παράμετροι που και δεν έχουν αποσαφηνιστεί από το υπουργείο και που προκαλούν πολλά ερωτήματα.

Αρχικά, από τους 2.180 κωδικούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι 1.356 είναι ιδιωτικής ετικέτας και οι 824 επώνυμοι αλλά μόνο ως αριθμοί. Παράλληλα, συνεχίζεται η απροθυμία βιομηχανιών, αλλά και εταιρειών πρώτης ανάγκης, να συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση της τιμής.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Προέδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, τόνισε ότι με τις μεθοδεύσεις αυτές δεν μειώνονται ούτε οι τιμές, ούτε ο πληθωρισμός.

«Πέρασαν 3 μήνες από τις εξαγγελίες του κ. Θεοδωρικάκου και οι τιμές από τότε έχουν ανέβει στην πλειοψηφία των βασικών προϊόντων. Τους 1.356 κωδικούς δεν θα τους έχουν διαθέσιμους τα σούπερ μάρκετ, καθώς η κάθε μία αλυσίδα έχει τους δικούς της κωδικούς. Για παράδειγμα κάποια αλυσίδα μπορεί να έχει μόνο τους 50 κι άλλη να έχει 150», όπως ανέφερε.

Ο κ. Ραυτόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι σε πολλούς από αυτούς τους κωδικούς δεν περιλαμβάνονται είδη πρώτης ανάγκης, αλλά προϊόντα όπως: 36 είδη από λάμπες, 12 είδη από σκούπες και 45 κωδικοί παγωτών.

«Εσείς θεωρείτε λογικό Οκτώβριο μήνα να βάζεις 45 κωδικούς παγωτών και να μην υπάρχουν μέσα στη λίστα τα νωπά φρούτα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα ψαριά και το κρέας (παρά μόνο μια επώνυμη εταιρεία έχει βάλει 2 κωδικούς κρέατος);», αναρωτήθηκε ο Προέδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Όπως τόνισε, «επειδή εμείς βρήκαμε τις λίστες των προϊόντων, θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος μόλις ανακοινωθούν αναλυτικά όλοι οι κωδικοί. Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ούτε τους κωδικούς, ούτε κάποια σήμανση υπάρχει, ούτε κάποιο ταμπελάκι στα ράφια».

Δίνοντας ένα παράδειγμα της κατάστασης είπε: «σκεφτείτε ότι ένα προϊόν που τον Ιούλιο έκανε 70 λεπτά, τώρα η τιμή του ανέρχεται στο 1 ευρώ. Άρα με τη μείωση του 3% θα πάει στα 97 λεπτά. Αυτό δεν λέγεται μείωση τιμών, αλλά κοροϊδία».

Τέλος, σημείωσε ότι αν η κυβέρνηση και το υπουργείο ήθελε πραγματική διαφάνεια, θα έπρεπε να αναγράφεται η αρχική τιμή του εκάστοτε προϊόντος, η τελική τιμή και το ποσοστό της έκπτωσης, ενώ θα έπρεπε να ανακοινώσει και ποιες εταιρείες αρνούνται να συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση των τιμών.

