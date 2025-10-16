Ψηφιακή φορολογική αναβάθμιση ή γραφειοκρατικό βάρος  – Οι επιχειρήσεις μπροστά σε αυστηρούς ελέγχους και νέες υποχρεώσεις

Το 2026 αναμένεται να φέρει μια σειρά σημαντικών φορολογικών μέτρων που επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν και να ψηφιοποιήσουν πλήρως τη φορολογική διοίκηση, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν ερωτήματα για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να προσαρμοστούν έγκαιρα. Η κυβέρνηση προγραμματίζει από την επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ψηφιοποίηση δελτίων αποστολής, μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών μητρώων, συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας και νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την πρόβλεψη μη συμμόρφωσης.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση ξεκινά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά όλες τις επιχειρήσεις, με στόχο την αυτόματη διασύνδεση στοιχείων τιμολόγησης με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Η κίνηση αυτή υπόσχεται να μειώσει καθυστερήσεις, λάθη και παρατυπίες, αλλά δημιουργεί ερωτήματα για τις μικρότερες επιχειρήσεις που καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα, επενδύοντας σε τεχνολογικές υποδομές και εκπαίδευση προσωπικού. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των δελτίων αποστολής και η σταδιακή επέκταση σε όλους τους κλάδους στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακίνησης αγαθών, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη γραφειοκρατία σε κλάδους με περιορισμένη τεχνολογική υποστήριξη.

Ένα ακόμα κομβικό σημείο είναι η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (MIΔΑ), που θα συγκεντρώνει δεδομένα από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Στόχος είναι η βελτίωση της ακρίβειας των δηλώσεων και η μαζική διενέργεια ελέγχων για αδήλωτα ακίνητα, τετραγωνικά και ενοίκια. Ωστόσο, η συγκέντρωση τόσων δεδομένων εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών στοιχείων και ασφάλειας, καθώς και για τον έλεγχο της ορθής χρήσης τους από τη φορολογική διοίκηση.

Η κυβέρνηση προχωρά επίσης στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη προτύπων μη φορολογικής συμμόρφωσης, τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης κινδύνου συμμόρφωσης και επιχειρησιακού κινδύνου, καθώς και στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση πολυεθνικών ομίλων. Παράλληλα, προβλέπεται η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και η θέσπιση προκαταρκτικών φορολογικών αποφάσεων (advance tax rulings), για να μειωθεί η αβεβαιότητα των επιχειρήσεων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών.

Παρά την αναγκαιότητα των μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας, η ταχύτητα και η κλίμακα της εφαρμογής εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικά κόστη προσαρμογής, ενώ η πολυπλοκότητα των νέων συστημάτων απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. Η ισορροπία μεταξύ ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και διατήρησης της επιχειρηματικής ευελιξίας παραμένει το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2026 μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη φορολογική διοίκηση στην Ελλάδα: πιο ψηφιοποιημένη, πιο αυστηρή και πιο στοχευμένη, αλλά με προκλήσεις στην εφαρμογή και πιθανές επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις που θα κληθούν να προσαρμοστούν άμεσα. Το στοίχημα δεν είναι μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά η ορθή διαχείριση της μετάβασης, ώστε η αυστηροποίηση να μην μεταφραστεί σε γραφειοκρατικό βάρος που θα επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα.

