15.10.2025 09:39

Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ – Η λίστα με τους κωδικούς

15.10.2025 09:39
super market 65- new

Μειώσεις τιμών κατά μέσο όρο στο 8%, σε τουλάχιστον 2.000 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα (15/10), ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μετά τη συνάντησή με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο υπ. Ανάπτυξης δήλωσε ότι «σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων. Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ».

Τα 2.000 προϊόντα ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό στόχο που ήταν στους 1.000 κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 3% ως και (σε σπάνιες περιπτώσεις) 35%.

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης. Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων. Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ» πρόσθεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η λίστα με τα προϊόντα

kodikoi_meioseisΛήψη

