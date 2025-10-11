search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:53
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11.10.2025 17:15

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων

11.10.2025 17:15
Σύντομα αναμένονται αλλαγές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ, στους οποίους θα υπάρξουν μειώσεις τιμών.

Παράλληλα όπως έχει ανακοινώσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος στα βασικά προϊόντα θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής.

Οπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα με τους κωδικούς των προϊόντων θα δημοσιοποιηθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως η ανακοίνωση είχε έρθει μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προώθηση της πρωτοβουλίας για τη μείωση τιμών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕΛ).

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη».

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για τις μειώσεις «θετική και αναγκαία», καλώντας όμως και τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν σε μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους, ώστε:

-να ενταχθούν περισσότεροι κωδικοί στη λίστα,
-να επεκταθεί το χρονικό διάστημα των μειώσεων,
-και να αυξηθεί το ποσοστό έκπτωσης.

«Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη ο υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 είχε δηλώσει πως στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα «το χωράφι έρχεται στο ράφι».

Ο κ. Θεοδωρικάκος είχε προσθέσει ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Παράλληλα ζήτησε και τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.

