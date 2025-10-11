search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:46
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 15:53

Ανατιμήσεις και στα ψάρια – Σε ποια καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις (Video)

11.10.2025 15:53
psaria-new

Στη Βαρβάκειο Αγορά, καταφθάνουν καθημερινά πολλοί καταναλωτές για να προμηθευτούν φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, με ορισμένους να διαμαρτύρονται για ανατιμήσεις στις τιμές.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, κ. Βασίλης Σίμος μίλησε στην εκπομπή «10′ με τόνο» του ΕΡΤnews και σχολίασε τις τιμές των θαλασσινών και του φρέσκου ψαριού: «Στη Βαρβάκειο θα δούμε ένα 30 με 40% κάτω σε πάρα πολλά είδη».

Ταυτόχρονα, για την κίνηση της αγοράς τόνισε: «Επιτέλους βλέπουμε λίγο κόσμο, διότι το προηγούμενο διάστημα η αγορά ήταν σχεδόν άδεια. Σάββατο είναι και ο κόσμος τιμάει τη Βαρβάκειο, ενώ πλέον έχουν ξεκινήσει και οι τράτες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σαφώς καλύτερες τιμές στα ψάρια».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αγορά παρουσιάζει ανταγωνιστικές τιμές, κυρίως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο: «Στη Βαρβάκειο λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Είμαστε περίπου 120 επιχειρήσεις σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όταν ένας κατεβάσει την τιμή κατά μισό ευρώ, οι υπόλοιποι ακολουθούν για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν. Γιατί τα ψάρια είναι ευπαθές προϊόν και πρέπει να πουληθούν γρήγορα».

Η αγορά προσφέρει μεγάλη ποικιλία και σε ιχθυοκαλλιέργειας, με τις τιμές να κυμαίνονται ως εξής:

  • Λαβράκι στα 6,99€/κιλό
  • Φαγκρί στα 7,99€/κιλό
  • Τσιπούρες φρέσκες Ελλάδας από 8,50€/κιλό έως 8,99€/κιλό
  • Φαγκριά στα 9,98€/κιλό
  • Κουπιά στα 7,99€/κιλό
  • Κεφαλόπουλα στα 3,98€/κιλό

Ο αυξημένος ανταγωνισμός στη Βαρβάκειο φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή, με τους επαγγελματίες να προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλές τιμές.

Διαβάστε επίσης:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση – Τι ισχύει για τους δικαιούχους του επιδόματος

Μπλόκο στην επιδότηση ενοικίου για ενοικιαστές που αφήνουν απλήρωτα τα μισθώματα τους

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

uk_armed_forces
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κανένας αμερικανός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα», διαβεβαιώνει ο επικεφαλής της Centcom

fotia evoia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:44
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

1 / 3