Μπλόκο στην επιδότηση ενοικίου για ενοικιαστές που αφήνουν απλήρωτα τα μισθώματα τους

Οι ενοικιαστές που καθυστερούν ή παραλείπουν την καταβολή των μισθωμάτων τους αντιμετωπίζουν πλέον αυστηρότερους περιορισμούς όσον αφορά την επιδότηση στέγασης, καθώς ενεργοποιείται νέος μηχανισμός ελέγχου που συνδέει άμεσα την οικονομική ενίσχυση με την πραγματική πληρωμή του ενοικίου. Η κίνηση αυτή έχει στόχο να περιορίσει τις καταχρήσεις και να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιοι πόροι κατευθύνονται σε δικαιούχους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος.

Το «κλειδί» για τον έλεγχο είναι οι δηλώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων των ιδιοκτητών, οι οποίες πλέον λειτουργούν ως το κύριο σημείο αναφοράς για την ΑΑΔΕ. Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ότι δεν εισέπραξε μέρος ή το σύνολο του μισθώματος, η οικονομική ενίσχυση δεν θα κατευθυνθεί στον ενοικιαστή, ανεξάρτητα από το συμφωνηθέν ποσό του συμβολαίου. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διασταυρώνει στοιχεία από τα έντυπα Ε1 και Ε2 για να επαληθεύσει το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου και την ενεργή μίσθωση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να εξασφαλίσει την ορθότητα των καταβολών.

Στην πράξη, όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά. Αυτό σημαίνει ότι ενοικιαστές που δεν έχουν καταβάλει το ενοίκιο κινδυνεύουν να δουν την οικονομική ενίσχυση μειωμένη ή ακόμη και μηδενική, ανεξάρτητα από το ύψος του μισθώματος που προβλέπεται στο συμβόλαιο. Πρόκειται για μια ρύθμιση που στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τα φαινόμενα καθυστερήσεων και να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η στήριξη των αδύναμων νοικοκυριών είναι κρίσιμη, αλλά οι καταχρήσεις πρέπει να περιοριστούν.

Η επιδότηση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ενώ για φοιτητικές κατοικίες το όριο είναι 800 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση από τον δικαιούχο, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το βοήθημα παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση παραμένει πλήρως διαθέσιμη στους δικαιούχους που τη χρειάζονται πραγματικά.

Παράλληλα, τίθενται αυστηρές κυρώσεις για όσους υποβάλλουν ψευδείς ή παραποιημένες δηλώσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν κατατεθεί ανακριβή στοιχεία, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και απαιτείται επιστροφή του με τόκους και προσαυξήσεις. Ο ενοικιαστής που παραβαίνει τους κανόνες αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία έτη, ενώ σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η νέα ρύθμιση ενισχύει την προστασία των ιδιοκτητών, περιορίζει τις καθυστερήσεις και τα φαινόμενα κακοπληρωτών, ενώ παράλληλα διατηρεί τη στήριξη για εκείνους που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια. Επιπλέον, η διασύνδεση της επιδότησης με πραγματικά εισπραχθέντα ποσά συμβάλλει στη διαφάνεια του συστήματος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων μέτρων στήριξης της στέγης.

