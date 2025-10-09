Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που έχει σχεδιάσει η αρμόδια Επιτροπή για το Κληρονομικό Δικαίο, η κληρονομιά αποτελεί πλέον ξεχωριστό οικονομικό μέγεθος για τους δικαιούχους.

Θυμίζουμε ότι έως και σήμερα οι αποποιήσεις κληρονομιάς ήταν το πιο σύνηθες φαινόμενο καθώς το ισχύον καθεστώς προέβλεπε ότι τα χρέη του αποθανόντος «έδεναν» με την προσωπική τους περιουσία.

Πλέον τα χρέη θα αποπληρώνονται αποκλειστικά από το ενεργητικό της κληρονομιάς, χωρίς καμία ευθύνη των κληρονόμων.

Ειδικότερα η νέα νομοθεσία προβλέπει οτι:

Πρώτα θα ικανοποιούνται όσοι δικαιούνται νόμιμη μοίρα (παιδιά και σύζυγος), ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στη διαθήκη.

Έπειτα θα ακολουθούν οι εργατικές απαιτήσεις και στην συνέχεια θα ικανοποιούνται οι υπόλοιποι πιστωτές.

Σε περιπτώσεις πολλών οφειλετών ή αμφισβητήσεων, θα μπορεί να διορίζεται δικαστικός εκκαθαριστής, ενώ οι κληρονόμοι θα έχουν λόγο σε αποφάσεις, όπως π.χ. η πώληση ακινήτου.

Την ίδια ώρα αλλαγές έρχονται και στην ανακατανομή της κληρονομιάς όταν δεν υπάρχει διαθήκη:

Ο επιζών σύζυγος θα λαμβάνει πλέον 33,3% (αντί για 25%), με τα υπόλοιπα 2/3 να πηγαίνουν στα παιδιά.

Αν δεν υπάρχουν παιδιά, το ποσοστό του συζύγου παραμένει στο 50%, με το υπόλοιπο να μοιράζεται σε γονείς, αδέλφια ή ξαδέλφια.

Οι σύντροφοι χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης δεν θα κληρονομούν, αλλά θα μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι του θανόντος για συγκεκριμένο διάστημα (πιθανότατα τρία χρόνια).

Για πρώτη φορά εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων. Ο διαθέτης θα μπορεί, όσο ζει, να συμφωνεί με τους κληρονόμους του για τον τρόπο διανομής της περιουσίας.

Θα μπορεί να προβλέπει αντάλλαγμα.

Να αποκλείει κληρονόμους υπό προϋποθέσεις.

Να διαθέτει ελεύθερα άυλα περιουσιακά στοιχεία (σήματα, πνευματικά δικαιώματα).

Οι συμβάσεις θα είναι δεσμευτικές, αλλά θα προβλέπονται εξαιρέσεις ανάκλησης, π.χ. σε περίπτωση αδικήματος κατά του διαθέτη.

Σε οτι αφορά τώρα τη νόμιμη μοίρα τη νόμιμη μοίρα, έως και σήμερα, αν κάποιος κληρονόμος παραλειπόταν από τη διαθήκη, αποκτούσε μερίδιο στην περιουσία (π.χ. 25% ενός ακινήτου). Με το νέο πλαίσιο, δεν θα αποκτά μερίδιο, αλλά θα δικαιούται χρηματική αποζημίωση αντίστοιχης αξίας.

Έτσι, η περιουσία θα παραμένει ακέραιη σε αυτόν που την κληρονομεί, ενώ οι υπόλοιποι θα αποζημιώνονται σε χρήμα.

Τέλος οι ιδιόχειρες θα συνεχίσουν να ισχύουν, αλλά με αυστηρότερες προϋποθέσεις:

Υποχρεωτική γραφολογική εξέταση στις περισσότερες περιπτώσεις. Εξετάζεται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διαθηκών, που θα λειτουργεί υπό κρατική εποπτεία.

Η Κατάθεση πάντως σε συμβολαιογράφο παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

