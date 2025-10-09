search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 09:13
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 06:10

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

09.10.2025 06:10
klironomia diathiki

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που έχει σχεδιάσει η αρμόδια Επιτροπή για το Κληρονομικό Δικαίο, η κληρονομιά αποτελεί πλέον ξεχωριστό οικονομικό μέγεθος για τους δικαιούχους.

Θυμίζουμε ότι έως και σήμερα οι αποποιήσεις κληρονομιάς ήταν το πιο σύνηθες φαινόμενο καθώς το ισχύον καθεστώς προέβλεπε ότι τα χρέη του αποθανόντος «έδεναν» με την προσωπική τους περιουσία.

Πλέον τα χρέη θα αποπληρώνονται αποκλειστικά από το ενεργητικό της κληρονομιάς, χωρίς καμία ευθύνη των κληρονόμων.

Ειδικότερα η νέα νομοθεσία προβλέπει οτι:

Πρώτα θα ικανοποιούνται όσοι δικαιούνται νόμιμη μοίρα (παιδιά και σύζυγος), ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στη διαθήκη.

Έπειτα θα ακολουθούν οι εργατικές απαιτήσεις και στην συνέχεια θα ικανοποιούνται οι υπόλοιποι πιστωτές.

Σε περιπτώσεις πολλών οφειλετών ή αμφισβητήσεων, θα μπορεί να διορίζεται δικαστικός εκκαθαριστής, ενώ οι κληρονόμοι θα έχουν λόγο σε αποφάσεις, όπως π.χ. η πώληση ακινήτου.

Την ίδια ώρα αλλαγές έρχονται και στην ανακατανομή της κληρονομιάς όταν δεν υπάρχει διαθήκη:

  • Ο επιζών σύζυγος θα λαμβάνει πλέον 33,3% (αντί για 25%), με τα υπόλοιπα 2/3 να πηγαίνουν στα παιδιά.
  • Αν δεν υπάρχουν παιδιά, το ποσοστό του συζύγου παραμένει στο 50%, με το υπόλοιπο να μοιράζεται σε γονείς, αδέλφια ή ξαδέλφια.
  • Οι σύντροφοι χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης δεν θα κληρονομούν, αλλά θα μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι του θανόντος για συγκεκριμένο διάστημα (πιθανότατα τρία χρόνια).

Για πρώτη φορά εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων. Ο διαθέτης θα μπορεί, όσο ζει, να συμφωνεί με τους κληρονόμους του για τον τρόπο διανομής της περιουσίας.

  • Θα μπορεί να προβλέπει αντάλλαγμα.
  • Να αποκλείει κληρονόμους υπό προϋποθέσεις.
  • Να διαθέτει ελεύθερα άυλα περιουσιακά στοιχεία (σήματα, πνευματικά δικαιώματα).

Οι συμβάσεις θα είναι δεσμευτικές, αλλά θα προβλέπονται εξαιρέσεις ανάκλησης, π.χ. σε περίπτωση αδικήματος κατά του διαθέτη.

Σε οτι αφορά τώρα τη νόμιμη μοίρα τη νόμιμη μοίρα, έως και σήμερα, αν κάποιος κληρονόμος παραλειπόταν από τη διαθήκη, αποκτούσε μερίδιο στην περιουσία (π.χ. 25% ενός ακινήτου). Με το νέο πλαίσιο, δεν θα αποκτά μερίδιο, αλλά θα δικαιούται χρηματική αποζημίωση αντίστοιχης αξίας.

Έτσι, η περιουσία θα παραμένει ακέραιη σε αυτόν που την κληρονομεί, ενώ οι υπόλοιποι θα αποζημιώνονται σε χρήμα.

Τέλος οι ιδιόχειρες θα συνεχίσουν να ισχύουν, αλλά με αυστηρότερες προϋποθέσεις:

  • Υποχρεωτική γραφολογική εξέταση στις περισσότερες περιπτώσεις. Εξετάζεται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διαθηκών, που θα λειτουργεί υπό κρατική εποπτεία.
  • Η Κατάθεση πάντως σε συμβολαιογράφο παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

ΑΑΔΕ: Οι… πρωταθλητές της φοροδιαφυγής – Ποιες περιοχές και ποιοι κλάδοι έχουν τα χειρότερα ποσοστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
victoria-beckam-new
LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: «Δεν είχα έλεγχο σε όσα έγραφαν για μένα κι άρχισα να ελέγχω το βάρος μου με έναν απίστευτα βλαβερό τρόπο»

flu_vaccine_new
ΥΓΕΙΑ

Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη: Πότε πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα υψηλού κινδύνου

sxoleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Με σοβαρές ελλείψεις και πολλά κενά ξεκίνησε η σχολική χρονιά – Μεγάλο πρόβλημα η στέγαση για τους εκπαιδευτικούς

dendias_adonis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς η… χοροταξία έφερε δίπλα – δίπλα Δένδια και Άδωνι

DEOS AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη η ΑΑΔΕ ελέγχει ΦΠΑ, crypto, αναδρομικά μισθών και συντάξεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 09:13
victoria-beckam-new
LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: «Δεν είχα έλεγχο σε όσα έγραφαν για μένα κι άρχισα να ελέγχω το βάρος μου με έναν απίστευτα βλαβερό τρόπο»

flu_vaccine_new
ΥΓΕΙΑ

Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη: Πότε πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα υψηλού κινδύνου

sxoleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Με σοβαρές ελλείψεις και πολλά κενά ξεκίνησε η σχολική χρονιά – Μεγάλο πρόβλημα η στέγαση για τους εκπαιδευτικούς

1 / 3