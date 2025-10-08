Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

Το δόγμα «η γη δεν χάνει την αξία της» φαίνεται πως εξακολουθεί να έχει ισχύ για τους Έλληνες, οι οποίοι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ κάνουν το 70% της περιουσίας τους ακίνητα.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Αντιθέτως, μόλις το 15% των Γερμανών «ποντάρουν» στα ακίνητα, καθώς επενδύουν περισσότερο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Εκ διαμέτρου αντίθετη επενδυτική νοοτροπία έχουν τα γερμανικά νοικοκυριά, όπου τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 10% της περιουσίας τους, ενώ τα χρηματοοικονομικά προϊόντα το 50%.

Οι Γερμανοί γνωρίζουν για τα υψηλότερα ποσοστά των καταθέσεων, μεταξύ των Ευρωπαίων, διατηρώντας περίπου το 40% της συνολικής περιουσίας τους σε μετρητά.

Σε ακίνητα επενδύουν οι Έλληνες

Οι Ελληνες επενδύουν σε ακινητα. Το μότο «ένα κεραμίδι να βάλουμε πάνω απο το κεφάλι μας» ισχύει στο ακεραιο.

Τα ακινητα αντιστοιχούν στο 70% της περιουσίας τους, έναντι μόλις 15% των Γερμανών

Τα ακίνητα αποτελούν διαχρονικά τη βασική επιλογή των Ελλήνων αποταμιευτών και επενδυτών, καθώς αισθάνονται ασφάλεια τοποθετώντας εκεί τα χρήματά τους και βλέπουν τα ακίνητα ως ένα «απτό» περιουσιακό στοιχείο.

Καταλυτικής σημασίας είναι και οι συγκριτικά φθηνότερες τιμές που ακόμη πωλούνται τα ακίνητα στην χώρα μας έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.

Ενδεικτικά ειπώθηκε πως στο Κολωνάκι το τετραγωνικό κοστίζει περιπου 8.000 ευρώ το τετραγωνικό, όταν στις ευρωπαικές πόλεις είναι κατά μέσο όρο είναι στις 30.000 ευρώ το τετραγωνικό και στο Μονακό φθάνεις στις 100.000 ευρώ το τετραγωνικό.

Το ακίνητο ως επένδυση

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει αποτελεσμάτων ερευνών, στο ερώτημα «Που κατατάσσετε τα ακίνητα ως επένδυση;» το 35% των Ελλήνων απαντά «ασφαλής», το 8% «υψηλού ρίσκου», το 42% «μεσαίου ρίσκου», το 5% απαντά ότι «δεν είναι επένδυση» και το 10% «Δεν γνωρίζω».

Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης ακινήτου μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια, σε μια αγορά όπου οι περισσότεροι έχουν ήδη ιδιοκτησία και το γενικότερο κλίμα προτρέπει σε συγκράτηση.

Πως επιλέγουμε ακίνητα: Η τοποθεσία χάνει έδαφος

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η αλλαγή στην αξία που αποδίδεται στην τοποθεσία της κατοικίας.

Παραδοσιακά, η εγγύτητα στο κέντρο της πόλης ή η σύνδεση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς ήταν σημαντικά κριτήρια επιλογής, όμως οι οικονομικές πιέσεις και η ανάγκη για μεγαλύτερους, πιο άνετους χώρους έχουν διαφοροποιήσει αυτές τις προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, το 51% των Ευρωπαίων θεωρεί την τιμή του ακινήτου πιο σημαντική από την τοποθεσία, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ελλάδα (59%), την Ιρλανδία (58%) και την Ιταλία (58%). Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν περιοχές εκτός των κεντρικών αστικών περιοχών εφόσον το κόστος είναι πιο προσιτό.

Αντίθετα, η σημασία της εγγύτητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους φίλους ή συγγενείς φαίνεται να μειώνεται.

Μόλις το 32% των ερωτηθέντων θεωρεί τα μέσα μεταφοράς πιο σημαντικά από την τοποθεσία, ενώ το 35% προτιμά να ζει κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε προνομιακή γεωγραφική θέση.

Διαβάστε επίσης

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση – Οι βασικές ρυθμίσεις

Καμπανάκι ΣΕΒ για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ενέργεια στο επίκεντρο

Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά πότε πληρώνονται