Καμπανάκι ΣΕΒ για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ενέργεια στο επίκεντρο

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα που θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας την επόμενη δεκαετία, όπως υπογράμμισε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, κατά την ομιλία του στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος έθεσε την παραγωγικότητα ως βασικό εθνικό στόχο, καλώντας Πολιτεία και επιχειρήσεις να συνεργαστούν με κοινά ορόσημα και μετρήσιμους δείκτες, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, το ζητούμενο δεν είναι η αύξηση των ωρών εργασίας, αλλά η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω καλύτερης οργάνωσης, επενδύσεων, τεχνολογικής αναβάθμισης, ψηφιοποίησης και εκπαίδευσης. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, παραμένει στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ στον τομέα αυτό, ενώ η βιομηχανία φτάνει μόλις στο 75%, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δραστικά βήματα προόδου.

Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στα πρόσφατα βήματα προόδου της χώρας, όπως η σταθερή ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ, η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των μισθών και η μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ελληνική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας, με συνολικές εξαγωγές 50 δισ. ευρώ το 2024, ισοφαρίζοντας τα έσοδα από τον τουρισμό και τις εξαγόμενες υπηρεσίες. Οι μισθοί στον βιομηχανικό κλάδο είναι κατά 35% υψηλότεροι από τον μέσο όρο της χώρας, ενώ κλάδοι όπως τρόφιμα, φάρμακα, μέταλλα, χημικά και ναυτιλιακός εξοπλισμός διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Το οικοσύστημα καινοτομίας παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με περίπου 3.000 startups και εκτιμώμενη συνολική αποτίμηση 8–12 δισ. δολαρίων για το 2024.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δεν παρέλειψε να αναδείξει τις υστερήσεις και τα δομικά προβλήματα που παραμένουν. Αναφέρθηκε στο έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών, στο υψηλό και ασταθές ενεργειακό κόστος, στη γραφειοκρατία, στην πολυνομία και στην αργή απονομή δικαιοσύνης, ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας. Ειδική αναφορά έγινε στο ενεργειακό κόστος, που χαρακτήρισε «ζήτημα επιβίωσης» για τη βιομηχανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες, συντονισμένες και αποτελεσματικές λύσεις από την Πολιτεία.

Ένα ακόμη σημείο κριτικής ήταν η αργή αντίδραση της Ευρώπης συνολικά: ένα χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι, μόλις το 11% των προτάσεων έχει προχωρήσει, ενώ η Ελλάδα καλείται να αντεπεξέλθει σε διεθνείς προκλήσεις, όπως οι γεωπολιτικές κρίσεις, οι αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και η ψηφιακή καθυστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία.

Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος έστειλε επίσης μήνυμα για την ανάγκη στροφής προς τις παραγωγικές επενδύσεις και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με προτάσεις για επένδυση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην επανακατάρτιση, στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου επενδυτικού κινήτρου, που θα μπορούσε να ενισχύσει την εξωστρέφεια, την τεχνολογική αναβάθμιση και την παραγωγική ανασύνταξη.

Το τελικό μήνυμα ήταν σαφές: η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική και κοινωνικά ευημερούσα μόνο εάν η Πολιτεία επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις επενδύσουν στην παραγωγικότητα και όλοι οι φορείς συνεργαστούν για κοινά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Το «καμπανάκι» που χτυπά ο ΣΕΒ αφορά όχι μόνο την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και τη συνολική προσαρμογή της χώρας σε μια παγκοσμιοποιημένη, τεχνολογικά απαιτητική και ανταγωνιστική οικονομία.

Διαβάστε επίσης

Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά πότε πληρώνονται

Η κτηματαγορά σε φάση κόπωσης – οι συναλλαγές μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί