ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

Μικρότερα από το αναμενόμενο ήταν το σοκ που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε ότι αποφεύχθηκε ο πόλεμος δασμός, καθώς οι περισσότερες χώρες απέφυγαν να απαντήσουν.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Milken Institute στην Ουάσιγκτον, η πρόεδρος του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν την ύφεση που πολλοί ειδικοί θεωρούσαν πιθανή πριν από έξι μήνες, χάρη σε καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση, ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, μικρότερες του αναμενόμενου επιπτώσεις από τους δασμούς και ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

«Βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται μόνο ελαφρά φέτος και το επόμενο έτος. Όλα δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία άντεξε τις πιέσεις από πολλαπλά σοκ», δήλωσε, προαναγγέλλοντας το νέο World Economic Outlook του ΔΝΤ που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στις ετήσιες συναντήσεις του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο 3,1% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,0% για το 2025 και 3,1% για το 2026. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το ποσοστό αυτό παραμένει κάτω από το 3,7% που αναμενόταν προ πανδημίας, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας».



Στα ύψη η ζήτηση για χρυσό

Η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι η ζήτηση για χρυσό έχει εκτιναχθεί, με τα νομισματικά αποθέματα σε χρυσό να υπερβαίνουν πλέον το 20% των επίσημων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Μέσος δασμός στο 17,5%

Αναφερόμενη στους δασμούς των ΗΠΑ, είπε ότι το σοκ ήταν μικρότερο του αναμενόμενου, καθώς ο μέσος σταθμισμένος δασμός ανέρχεται σήμερα σε περίπου 17,5% από 23% τον Απρίλιο, με τις περισσότερες χώρες να αποφεύγουν αντίποινα. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι οι συνεχείς μεταβολές στις εμπορικές πολιτικές και η πιθανή μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό.

Οι αποτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, πρόσθεσε, πλησιάζουν τα επίπεδα της «φούσκας του διαδικτύου» του 2000. «Ένα απότομο γύρισμα της ψυχολογίας της αγοράς θα μπορούσε να πλήξει την ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ζώνη ασφαλείας, λοιπόν. Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα». Η επικεφαλής του ΔΝΤ κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν διαρθρωτικά την ανάπτυξη μέσω παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, δημοσιονομικής εξυγίανσης και διόρθωσης μακροοικονομικών ανισορροπιών, ώστε να δημιουργήσουν «αποθέματα ασφαλείας» ενόψει της επόμενης κρίσης.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος του θα ξεπεράσει το 100%

Εκτίμησε ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανταγωνισμό, κράτος δικαίου, ισχυρή εποπτεία και διαφάνεια των θεσμών.

Για την Ασία, πρότεινε βαθύτερη εμπορική ολοκλήρωση και άρση μη δασμολογικών εμποδίων, που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 1,8% μακροπρόθεσμα.

Για την Αφρική, εκτιμά ότι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περισσότερο από 10%.

Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς η λύση για την Ευρώπη

Για την Ευρώπη, τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, ώστε να ανταγωνιστεί τη δυναμική του αμερικανικού ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά τις μεγάλες οικονομίες, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν σταδιακά το ομοσπονδιακό τους χρέος και να ενισχύσουν την αποταμίευση των νοικοκυριών, ενώ για την Κίνα πρότεινε αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία και εξυγίανση του προβληματικού κλάδου ακινήτων, με παράλληλη περικοπή βιομηχανικών επιδοτήσεων.

