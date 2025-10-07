Στα «καταφύγια» οι επενδυτές – Έσπασε και το φράγμα των 4.000 δολαρίων ο χρυσός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διευρύνει το ράλι ο χρυσός σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων.
Ειδικότερα, η τιμή του συμβολαίου του χρυσού καταγράφει κέρδη 0,7% στα 4.002 δολάρια ανά ουγκιά.
Πρόκειται για νέο ιστορικό υψηλό για το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο έχει ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 50% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς λαμβάνει ώθηση από τις ανησυχίες γύρω από το shutdown στις ΗΠΑ και από τις ισχυρές προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο.
Όπως φαίνεται, δικαιώνεται η αίσθηση ότι πρόκειται για το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, όχι μόνο για περιόδους κρίσης, αλλά και σε κάθε εποχή.
