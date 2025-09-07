Χρυσός: Γιατί είναι καταφύγιο σε περιόδους κρίσης και όχι μόνο – Ο Τραμπ  εκτόξευσε την τιμή του

Με την τιμή του χρυσού να φτάνει την τελευταία εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενο μάλιστα από την πτώση του δολαρίου και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, φαίνεται να δικαιώνεται η παλαιόθεν αίσθηση ότι πρόκειται για το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, όχι μόνο για περιόδους κρίσης, αλλά και σε κάθε εποχή.

Η τιμή του άγγιξε τα 3.547 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί στις 22 Απριλίου, μετά την αναταραχή στις ΗΠΑ λόγω των ανακοινώσεων τότε του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς της «ημέρας απελευθέρωσης».

Ο χρυσός συμπαρέσυρε και το ασήμι, το οποίο εκτινάχθηκε σε υψηλό 14 ετών, στα 41 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος του χρυσού αποδίδεται και στις έντονες ανησυχίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις του Τραμπ και θέτουν σε αμφιβολία την ανεξαρτησία της Fed.

Ο χρυσός είναι το πιο διαχρονικό «ασφαλές καταφύγιο» στην οικονομία. Δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από καμία κυβέρνηση, δεν χάνει την αξία του εύκολα και έχει παγκόσμια αποδοχή. Και σίγουρα σε περιόδους κρίσης, οι επενδυτές αλλά και οι απλοί πολίτες στρέφονται σε αυτόν για σιγουριά.

Φωτογραφία ράβδου χρυσού, συμβολίζει την ιδέα του “καταφυγίου” — πάγια, σταθερή και αναγνωρίσιμη αξία.

Γιατί ο χρυσός θεωρείται καταφύγιο

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο χρυσός είναι παρέχει «ασφάλεια». Μπορεί να μην φέρνει πάντα μεγάλα κέρδη, αλλά προσφέρει σιγουριά ότι, ό,τι κι αν γίνει, θα κρατήσει την αξία του:

1. Δεν φθείρεται και δεν χάνει την αξία του εύκολα

Ο χρυσός υπάρχει στην ίδια μορφή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν σαπίζει, δεν σκουριάζει, δεν καταστρέφεται. Αυτό τον κάνει σταθερή αποθήκη αξίας.

2. Ανεξάρτητος από κυβερνήσεις και τράπεζες

Ένα χαρτονόμισμα εξαρτάται από την οικονομία και την πολιτική μιας χώρας. Ο χρυσός όμως «δεν είναι υπόσχεση κανενός». Κρατώντας χρυσό, δεν εξαρτάσαι από το αν ένα κράτος ή μια τράπεζα θα πληρώσει τα χρέη του.

3. Ασφάλεια σε περιόδους κρίσεων

Όταν υπάρχει:

οικονομική αναταραχή (π.χ. πληθωρισμός, κρίση χρέους),

πολιτική αβεβαιότητα,

ή πολεμικές συγκρούσεις,

πολλοί στρέφονται στον χρυσό. Έτσι η ζήτηση ανεβαίνει, μαζί και η τιμή του.

4. Παγκόσμια αποδοχή

Αν πας σε οποιαδήποτε χώρα, ο χρυσός έχει αναγνωρισμένη αξία. Δεν χρειάζεται να τον «μετατρέψεις» σε άλλο νόμισμα. Είναι ένα είδος «παγκόσμιου χρήματος».

5. Συμβολική και ψυχολογική δύναμη

Ο χρυσός συμβολίζει πλούτο και σταθερότητα. Για αυτό, σε αβέβαιους καιρούς, ακόμη και απλοί πολίτες αγοράζουν χρυσά κοσμήματα ή λίγες λίρες για «μαξιλάρι ασφαλείας».

Ένα ενδεικτικό, απλοποιημένο διάγραμμα της ιστορικής πορείας της τιμής του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 έως πρόσφατα.

Υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα βέβαια, που προκαλούν προβληματισμό:

• Δεν αποδίδει εισόδημα: Σε αντίθεση με μετοχές (μερίσματα) ή ομόλογα (τόκοι), ο χρυσός απλώς «κάθεται».

• Μπορεί να έχει έντονες διακυμάνσεις: Η τιμή του μπορεί να πέσει, ειδικά σε περιόδους που ανεβαίνουν τα επιτόκια.

• Κόστη φύλαξης/ασφάλισης (για φυσικό χρυσό) ή προμήθειες (σε ETFs).

• Ψυχολογικός κίνδυνος: Αν περιμένεις «σίγουρο κέρδος», μπορεί να απογοητευτείς. Ο χρυσός είναι περισσότερο «ασφάλεια» παρά «επένδυση απόδοσης».

Χρυσή λίρα Αγγλίας (Sovereign) — εμβληματικό νόμισμα και στην Ελλάδα, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως πολύτιμο αντικείμενο και μέσο αποταμίευσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρυσός δεν είναι για να πλουτίσεις, αλλά για να προστατεύσεις την αξία αυτών που έχεις σε αβέβαιες εποχές.

Διαβάστε επίσης:

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Περιθώριο μείωσης της φορολογίας σε ορισμένα εισοδηματικά κλιμάκια «βλέπει» ο Στουρνάρας

Κατέβασε ρυθμό η ελληνική οικονομία το 2ο τρίμηνο