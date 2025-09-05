e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
