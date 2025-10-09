search
09.10.2025 10:02

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού – Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

09.10.2025 10:02
xrysi-lira

Η τιμή του χρυσού έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ λόγω των γεωπολιτικών κραδασμών, αλλά και την πτώση του δολαρίου.

Χθες, Τετάρτη, ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά (αύξηση 41%) και σύμφωνα με αναλυτές η «εκτόξευση» της τιμής του χρυσού αποδίδεται στις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ και στις πολιτικές στήριξης από την Κίνα.

Αυτή η κατάσταση έχει ωθήσει πολλούς – και Ελληνες φυσικά – να πωλούν τις χρυσές λίρες που έχουν στη κατοχή τους.

Ο λόγος φυσικά είναι διπλός: από τη μία η οικονομική δυσχέρεια, καθώς με δυσκολία τα βγάζει πέρα μία μέση οικογένεια και τα χρέη ολοένα και αυξάνουν και από την άλλη το κέρδος που μπορούν να βγάλουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα συνεχίσει να ανεβαίνει ο χρυσός και πότε θα καταρρεύσει και πάλι.

Χαρακτηριστικά, χθες η τιμή πώλησης ήταν στα 322,46 ευρώ (ανά ουγγιά) και η τιμή αγοράς στα 287,31 ευρώ.
Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί πτώση της ρευστοποίησης των λιρών. Στο τελευταίο 9μηνο οι αγοραπωλησίες χρυσού από ιδιώτες έφτασαν τα 110.000 κομμάτια, εκ των οποίων τα 70.000 ήταν πωλήσεις και τα 40.000 αγορές.

Σήμερα, 9 Οκτωβρίου, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί:

  • Στην ιστοσελίδα Synallagma εμφανίζεται τιμή 813,59 ευρώ για τη χρυσή λίρα (υπολογισμένη βάση του χρυσού που περιέχει)
    Στην Mina Gold αναφέρεται τρέχουσα τιμή 785,00 ευρώ για χρυσή λίρα.
    Η εταιρία Gold4More έχει στην ιστοσελίδα της τιμή αγοράς λίρας 775,00 ευρώ
  • Στην Κεντρική Αγορά Χρυσού, αγοράζουν στα 806 ευρώ ανά τεμάχιο και πουλούν στα 830.

