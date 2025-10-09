Ψηφιακός έλεγχος οχημάτων σε πραγματικό χρόνο για να εντοπίζονται παραβάτες και να επιβάλλονται πρόστιμα

Από τα τέλη Οκτωβρίου, όλα τα αυτοκίνητα και οι ιδιοκτήτες τους θα μπαίνουν σε μια ενιαία ψηφιακή βάση, χάρη στο νέο Μητρώο Οχημάτων που ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ιδέα είναι απλή: να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία από διαφορετικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει μια καθαρή εικόνα για την πραγματική κατάσταση της κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, κάθε υπηρεσία κρατάει ξεχωριστές λίστες. Το Υπουργείο Μεταφορών, η ΑΑΔΕ, τα ΚΤΕΟ, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης και το Μητρώο Πολιτών έχουν τα δικά τους αρχεία. Το αποτέλεσμα; Οι βάσεις δεν «μιλάνε» μεταξύ τους και συχνά εμφανίζονται διαφορές για το ίδιο όχημα, κάτι που δυσκολεύει την εποπτεία και τους ελέγχους.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία: ποιος είναι ο κάτοχος και ποια η άδεια κυκλοφορίας, αν το όχημα είναι ασφαλισμένο και έχει περάσει ΚΤΕΟ, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και ποια είναι η κατάσταση του οχήματος – δηλαδή αν είναι ενεργό, αδρανές, καταστραμμένο ή κλεμμένο.

Με αυτά τα δεδομένα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να βλέπουν τι συμβαίνει με κάθε όχημα και να εντοπίζουν παραβάτες. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: «Θα ξέρουμε από την αρχή ποιο όχημα δεν είναι ασφαλισμένο, ποιο δεν έχει πληρώσει τέλη ή δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ».

Ήδη πραγματοποιούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, και τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μέχρι στιγμής, 700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ την τελευταία επταετία πάνω από 1,2 εκατ. οχήματα αγνόησαν τον τεχνικό έλεγχο. Παράλληλα, σχεδόν 244.000 οχήματα έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας αλλά δεν είναι ασφαλισμένα, ενώ 113.382 οχήματα είναι ασφαλισμένα αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες με εκκρεμότητες θα λάβουν ειδοποιητήρια έως το τέλος Οκτωβρίου. Αν δεν συμμορφωθούν, θα ακολουθήσουν νέα ειδοποιητήρια με πρόστιμα. Το κόστος των παραβάσεων είναι σαφές: 250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα, 500 ευρώ για ΙΧ, 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 400 ευρώ για μη διενέργεια ΚΤΕΟ και πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για καθυστερήσεις άνω του έτους.

Με το νέο Μητρώο, οι έλεγχοι γίνονται πολύ πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί. Οι πολίτες θα γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση των οχημάτων τους, οι υπηρεσίες θα εντοπίζουν τους παραβάτες άμεσα και η διαφάνεια στους δρόμους της χώρας θα αυξηθεί σημαντικά. Πρόκειται για ένα εργαλείο που όχι μόνο θα ενισχύσει την τήρηση της νομοθεσίας, αλλά θα δώσει και ένα σαφές μήνυμα: η αμέλεια ή η παραβατικότητα δεν θα περνάει απαρατήρητη.

Η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή στον έλεγχο της κυκλοφορίας, όπου τα ψηφιακά εργαλεία και οι τεχνολογίες αιχμής αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο, μειώνοντας τα περιθώρια σφάλματος και παρανομίας. Για τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες, αυτό σημαίνει ότι οι δρόμοι θα γίνουν πιο ασφαλείς και οι υποχρεώσεις τους πιο σαφείς και αδιαμφισβήτητες.

