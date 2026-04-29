Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα.

«Μέσα σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης, ο λογαριασμός μας για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά πάνω από 27 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ούτε ένα μόριο επιπλέον ενέργειας», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ θα συνεχιστεί, ο κίνδυνος διαταραχής των ροών πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνεται, με την πρόεδρο της Κομισιόν να αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να «επιταχύνει τη μετάβασή της μακριά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να προχωρήσει ταχύτερα στον εξηλεκτρισμό».

«Η πορεία προς τα εμπρός είναι προφανής. Πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουμε την εγχώρια, οικονομικά προσιτή και καθαρή ενεργειακή μας παραγωγή. Από τις ανανεώσιμες πηγές έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα», δήλωσε.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα Σχέδιο Δράσης για τον εξηλεκτρισμό έως το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου στόχου σε επίπεδο ΕΕ. Ένα προσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Ιουνίου.

Επιπλέον, η Φον ντερ Λάιεν κάλεσε για στενότερο συντονισμό στα αποθέματα ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, στις απελευθερώσεις αποθεμάτων πετρελαίου και στην παραγωγή από τα διυλιστήρια.

