Επίδομα θέρμανσης: Αυτόματη καταγραφή αγορών πετρελαίου μέσω myDATA και πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα

Η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης 2025-2026 ξεκινά σήμερα με την τιμή διάθεσης να εκτιμάται ότι θα είναι 7 με 8 λεπτά χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα καταγραφής αγορών, προκειμένου πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση. Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων.
Από φέτος, οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης δηλώνονται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, στο οποίο καταχωρούνταν οι πωλήσεις επί χρόνια.
Τα παραστατικά πώλησης που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:
Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται με δύο τρόπους:
Για τα παραστατικά που υποβάλλονται μέσω παρόχου, είναι υποχρεωτική η ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης». Παράλληλα, στην πλατφόρμα myΘέρμανση παρέχεται δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ταυτοποιείται σωστά η διεύθυνση και να εμφανίζεται ο ταχυδρομικός κώδικας.
Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει εντός Νοεμβρίου. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση ανά κύρια κατοικία.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
Εισοδηματικά όρια:
Περιουσιακά όρια:
Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Η αυτόματη διαβίβαση δεδομένων μέσω myDATA μειώνει τη γραφειοκρατία και επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή καταβολή του επιδόματος. Οι δικαιούχοι θα δουν την προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς καθυστερήσεις, ενώ η νέα διαδικασία διασφαλίζει ακριβή ταυτοποίηση ΑΦΜ και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
