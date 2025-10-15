search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής

15.10.2025 08:35

Επίδομα θέρμανσης: Αυτόματη καταγραφή αγορών πετρελαίου μέσω myDATA και πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα

15.10.2025 08:35
petrelaio-new

Η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης 2025-2026 ξεκινά σήμερα με την τιμή διάθεσης να εκτιμάται ότι θα είναι 7 με 8 λεπτά χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα καταγραφής αγορών, προκειμένου πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση. Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων.

Από φέτος, οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης δηλώνονται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, στο οποίο καταχωρούνταν οι πωλήσεις επί χρόνια.

Τα παραστατικά πώλησης που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

  • τον ΑΦΜ του αγοραστή,
  • τον κωδικό και την ποσότητα καυσίμου (κωδικοί «30-Diesel Heating» και «31-Diesel Heating Premium»),
  • τον Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο ακίνητο.

Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται με δύο τρόπους:

  1. Μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA.
  2. Μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο πληροφοριακό σύστημα e-send.

Για τα παραστατικά που υποβάλλονται μέσω παρόχου, είναι υποχρεωτική η ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης». Παράλληλα, στην πλατφόρμα myΘέρμανση παρέχεται δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ταυτοποιείται σωστά η διεύθυνση και να εμφανίζεται ο ταχυδρομικός κώδικας.

Διαδικασία για τους δικαιούχους

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει εντός Νοεμβρίου. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση ανά κύρια κατοικία.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισοδηματικά όρια:

  • Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
  • Έγγαμοι: έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, με 5.000 ευρώ προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Περιουσιακά όρια:

  • Άγαμοι ή εν διαστάσει / χήροι: αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι ή μονογονεϊκά νοικοκυριά: έως 260.000 ευρώ, με 40.000 ευρώ προσαύξηση ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χρήσιμες συμβουλές και συχνές παρανοήσεις

  • Είναι σημαντικό τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου να έχουν σωστά και πλήρη στοιχεία, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην προκαταβολή.
  • Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν επιπλέον στοιχεία για την ταυτοποίηση μέσω myDATA.
  • Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία και δεν ισχύει για εξοχικά ή δευτερεύουσες κατοικίες.
  • Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα επανελέγχου των στοιχείων παροχής ρεύματος, ώστε να αποφευχθούν λάθη στο ΤΚ.

Τι αλλάζει φέτος

Η αυτόματη διαβίβαση δεδομένων μέσω myDATA μειώνει τη γραφειοκρατία και επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή καταβολή του επιδόματος. Οι δικαιούχοι θα δουν την προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς καθυστερήσεις, ενώ η νέα διαδικασία διασφαλίζει ακριβή ταυτοποίηση ΑΦΜ και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

