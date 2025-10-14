search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:50
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 10:05

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου Θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για τις επιδοτήσεις

14.10.2025 10:05
petrelaio thermansis new

Νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 15/10 οπότε ανοίγει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από eφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο. προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων .

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

  • ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),
  • ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και
  • ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

  • μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή
  • μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

   Τέλος, επισημαίνεται ότι:

  •    για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και
  •  στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  •    Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.
  •   Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Eπίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση > myΘέρμανση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

Αλέξης Τσίπρας: Στοχεύει σε νέα ακροατήρια ποντάρει στην ανανέωση – Κίνδυνος ρευστοποίησης για ΣΥΡΙΖΑ, στάση αναμονής από ΝΕΑΡ

Γαλλία: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

niki_kerameus_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

4_EKO Road Safety
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

bitcoin_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bitcoin: Το μεγάλο σορτάρισμα – Πώς χάθηκαν σε ένα βράδυ 19 δισ. $ με ένα tweet του Τραμπ και δύο «παίκτες» κέρδισαν 160 εκατομμύρια

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία – Κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το «The Life Of A Showgirl»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:45
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

niki_kerameus_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

4_EKO Road Safety
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

1 / 3