Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου Θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για τις επιδοτήσεις

Νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 15/10 οπότε ανοίγει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Με το νέο σύστημα, από eφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.
Ωστόσο. προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων .
Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:
Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:
Τέλος, επισημαίνεται ότι:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:
