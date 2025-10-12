search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2407
09/10/2025
12.10.2025 08:55

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2407
09/10/2025
12.10.2025 08:55
syntaxiouchoi_0910_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Περισσότεροι από 500.000 συνταξιούχοι αναμένουν την καταβολή αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις, εκκρεμότητα που παραμένει εδώ και χρόνια λόγω περικοπών ή λανθασμένων υπολογισμών.

Τα αναδρομικά αφορούν δύο βασικές κατηγορίες:

● Συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 (περίπου 100.000), για τις επικουρικές τους συντάξεις χωρίς την προβλεπόμενη προσαύξηση από αυξημένες εισφορές.

● Παλαιούς συνταξιούχους που υπέστησαν τις μνημονιακές περικοπές στο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, περίπου 400.000 άτομα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αναδρομικά μπορεί να ξεπεράσουν και τις 15.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία επικουρική θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 200 – 300 ευρώ, ανάλογα με το ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις καταβληθείσες εισφορές.

Συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016

Με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016), για κάθε 1% επιπλέον εισφοράς πάνω από 6%, ο ασφαλισμένος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξη με συντελεστή 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης. Αν και η διάταξη διατηρήθηκε και στον νόμο Βρούτση (4670/2020), σε χιλιάδες περιπτώσεις δεν εφαρμόστηκε, κυρίως για ασφαλισμένους τραπεζών, ΔΕΚΟ, χημικών, εμποροϋπαλλήλων και βαρέων επαγγελμάτων.

● Τραπεζικός με εισφορές 12% και 25 χρόνια ασφάλισης, συνταξιοδοτηθείς το 2018, σήμερα λαμβάνει 148 ευρώ. Με την προσαύξηση θα έπαιρνε 323 ευρώ, δηλαδή αναδρομικά 16.800 ευρώ.

● Ασφαλισμένος με εισφορές 10% και 35 χρόνια υπηρεσίας, συνταξιοδοτηθείς το 2022: σήμερα 370 ευρώ, ενώ η σύνταξη θα έπρεπε να είναι 570 ευρώ. Αναδρομικά 9.600 ευρώ.

Διαδικασία διεκδίκησης

● Έλεγχος των εισφορών άνω του 6% και καταβολής έως 2014.

● Επιβεβαίωση ότι η απόφαση απονομής σύνταξης περιλαμβάνει την προσαύξηση.

● Εάν όχι, υποβολή αίτησης επανυπολογισμού στον e-ΕΦΚΑ. Η αύξηση εφαρμόζεται στη μηνιαία επικουρική και τα αναδρομικά καταβάλλονται σε μία ή περισσότερες δόσεις.

Προσφυγές στα δικαστήρια:Πολλοί συνταξιούχοι, κυρίως τραπεζοϋπάλληλοι, έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς το ΕΤΕΑΕΠ συχνά απορρίπτει τα αιτήματά τους. Οι δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται καθοριστικές για την καταβολή των αυξημένων επικουρικών και των αναδρομικών.

Παλαιοί συνταξιούχοι και μνημονιακές περικοπές

Περίπου 400.000 συνταξιούχοι, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, επηρεάστηκαν από τις περικοπές 11 μηνών (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016). Τα αναδρομικά ανέρχονται έως 4.000 ευρώ και καταβάλλονται μόνο σε όσους είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη έως τον Ιούλιο του 2020 και δικαιώθηκαν στα πρωτοδικεία.

Ενδεικτικά ποσά ανά ταμείο

● ΙΚΑ: αρχική επικουρική 610 ευρώ → σήμερα 278 ευρώ → αναδρομικά 1.966 ευρώ

● ΙΚΑ: αρχική 190 ευρώ → σήμερα 150 ευρώ → αναδρομικά 437 ευρώ

● ΔΕΚΟ: αρχική 915 ευρώ → σήμερα 499 ευρώ → αναδρομικά 4.024 ευρώ

● Δημόσιο: αρχική 467 ευρώ → σήμερα 285 ευρώ → αναδρομικά 2.004 ευρώ

● ΝΑΤ: αρχική 587 ευρώ → σήμερα 381 ευρώ → αναδρομικά 1.679 ευρώ

● Άλλα ταμεία (Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, ΕΡΤ κ.ά.): αρχική 449 ευρώ → σήμερα 274 ευρώ → αναδρομικά 1.927 ευρώ

Δικαιούχοι: συνταξιούχοι από 33 επικουρικά ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ. Τα ποσά ξεκινούν από 410 ευρώ και φτάνουν έως 4.000 ευρώ.

