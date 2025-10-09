Αυξημένες πιθανότητες συμφωνίας για τη Γάζα

Πριν από δύο ημέρες (7 Οκτωβρίου 2025) συμπληρώθηκαν δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Την ίδια ημέρα, συνεχίστηκαν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και των Ισραηλινών διαπραγματευτών στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου (νότιο άκρο της χερσονήσου του Σινά), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Παρ’ όλα αυτά, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (Israeli Defense Forces – IDF) συνέχισαν τη διεξαγωγή της χερσαίας εκκαθαριστικής επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» στην πόλη της Γάζας, προκειμένου να εξολοθρεύσουν πλήρως τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς και να απελευθερώσουν τους Ισραηλινούς ομήρους. Να θυμίσουμε ότι οι IDF έχουν καταλάβει περισσότερο από το 75% της Λωρίδας της Γάζας και περίπου 900.000 Παλαιστίνιοι πολίτες έλαβαν εντολή και εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας κατευθυνόμενοι νότια.

Συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Χαμάς είναι ο Χαλίλ Αλ Χάγια, ο οποίος επέζησε από την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα τον περασμένο μήνα. Της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας ηγείται ο Ρον Ντέρμερ, υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ και έμπιστος του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο Σαρμ ελ Σέιχ αναμενόταν να μεταβεί ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι, καθώς και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως «Συμφωνία του Αιώνα» και έλαβε την υποστήριξη τόσο του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ορισμένων αραβικών χωρών, συνιστά μια σημαντική πολυμερή προσπάθεια για να βρεθεί διέξοδος στη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς. Το σχέδιο της συμφωνίας, που ανακοινώθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες, περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας, τον σχηματισμό μιας νέας διοίκησης στη Γάζα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

Αμφιλεγόμενα ζητήματα και απαιτήσεις της Χαμάς

Όπως αναφέρει η αγγλόφωνη αραβική εφημερίδα «The New Arab», oι διαμεσολαβητές επικεντρώνονται στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα έναν αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων και μια μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα.

Τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα είναι ο αφοπλισμός της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις μετά την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας ανταλλαγής αιχμαλώτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαμάς απαιτούσε, τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη Τρίτη, πρώτα ο ισραηλινός στρατός να αποχωρήσει από τη Λωρίδα και στη συνέχεια να απελευθερώσει τους ομήρους.

Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η Χαμάς απαίτησε επίσης τις σορούς των Γιαχία Σινουάρ (πρώην ηγέτη της Χαμάς) και Μουχάμαντ Σινουάρ (πρώην διοικητή της Στρατιωτικής Πτέρυγας της Χαμάς), καθώς και την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργκούτι (πρώην ηγετικού στελέχους της Φατάχ, που καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια).

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν έναν κατάλογο με τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, οι οποίοι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αφεθούν ελεύθεροι. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που καταδεικνύει ότι οι πιθανότητες συμφωνίας έχουν αυξηθεί.

Από την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίσθηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα. Ακόμη και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, η δεύτερη μεγαλύτερη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί μια μόνιμη εκεχειρία», αλλά δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει «πολιτικά παιχνίδια» για να νικήσει την παλαιστινιακή αντίσταση.

Προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι συνομιλίες και η ειρήνη που θα συμφωνηθεί να είναι διαρκής, το Κάιρο δήλωσε ότι περισσότερα αραβικά κράτη θα κάνουν ειρήνη με το Ισραήλ εάν τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, ενώ το Κατάρ ζήτησε γραπτές διεθνείς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Εάν δεν ευοδωθεί η συμφωνία…

Σύμφωνα με τους «Times», σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, τότε το Ισραήλ σχεδιάζει να επαναλάβει τα σχέδια για την εκδίωξη του παλαιστινιακού πληθυσμού και να συνεχίσει τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των ηγετών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ένα ισραηλινό στρατιωτικό έγγραφο παρουσιάζει σχέδια για τη συγκέντρωση των αμάχων σε πέντε περιοχές της Λωρίδας και την επιτάχυνση των απελάσεων σε τρίτες χώρες. Οι Παλαιστίνιοι πολίτες θα ενθαρρύνονται να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα μέσω πτήσεων απέλασης, οι οποίες θα οργανωθούν από ένα γραφείο «εθελοντικής μετανάστευσης». Επίσης, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με ορισμένες χώρες για την αποδοχή Παλαιστίνιων προσφύγων, αν και μέχρι στιγμής καμία δεν έχει συμφωνήσει.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου…

Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου Ισραήλ – Χαμάς (7 Οκτωβρίου 2023 – 7 Οκτωβρίου 2025) σημειώθηκε:

● Η απώλεια περισσοτέρων των 67.000 αμάχων Παλαιστινίων.

● Η απώλεια 1.200 Ισραηλινών πολιτών και 466 στρατιωτών.

● Η απαγωγή 255 Ισραηλινών από τη Χαμάς. Σήμερα, υπολογίζεται ότι 48 Ισραηλινοί παραμένουν όμηροι της Χαμάς, εκ των οποίων 18 – 20 εν ζωή.

● Οικονομική και ανθρωπιστική κρίση (περίπου 80% ανεργία, 450% αύξηση στις τιμές των τροφίμων, 90% του πληθυσμού της Γάζας εκτοπίστηκε τουλάχιστον μία φορά).

● Ο εκτοπισμός περίπου 74.600 Ισραηλινών πολιτών (επέστρεψε περίπου το 90%).

● Η καταστροφή 59.000 στόχων και το 25% του συστήματος σηράγγων της Χαμάς.

● Η εκτόξευση περίπου 10.200 βλημάτων και 51 μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Λωρίδα κατά του Ισραήλ.

● Η εξολόθρευση σημαντικού αριθμού ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

