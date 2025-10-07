Ο Τραμπ βλέπει μια «πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία» για τη Γάζα – Οι όροι της Χαμάς και το ισραηλινό σφυροκόπημα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ανακοινώνοντας ότι μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών αναχώρησε για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ισραηλινών και της αντιπροσωπείας της Χαμάς συνεχίζονται στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mαρκ Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ είπε ότι «πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και όχι μόνο στη Γάζα.

Όταν θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για τη Γάζα «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν», τόνισε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την αποδοχή του σχεδίου του από τις υπόλοιπες χώρες. «Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα. Κυριολεκτικά, όλες οι χώρες του κόσμου έχουν υποστηρίξει το σχέδιο. Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να καταφέρουμε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «σε αυτή την επίσημη ημέρα μνήμης» ο Καναδάς «στηρίζει πλήρως» τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Εντωμεταξύ, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναχωρούν σήμερα για την Αίγυπτο και να φτάσουν την Τετάρτη, εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και για ένα ευρύτερο τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα δήλωσε καλά ενημερωμένος αξιωματούχος στο Reuters.

“Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τους άλλους διαμεσολαβητές, εκ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει αύριο στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με της Χαμάς (Παλαιστινίους σ.σ.) πριν από τις διαπραγματεύσεις”.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Χαμάς

Εντωμεταξύ, τους κύριους όρους της επί του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός παρουσίασε νωρίτερα η Χαμάς, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γάζα, σκορπώντας τον θάνατο.

Ο Φαουζί Μπαρχούμ, εκπρόσωπος της οργάνωσης, δήλωσε νωρίτερα ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να καταλήξει σε μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται «στις προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα».

Ο Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς ως εξής:

– Μόνιμη και ολοκληρωμένη κατάπαυση του πυρός

-Η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από όλη τη Γάζα

– Απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής και αρωγής βοήθειας

-Η επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

-Η άμεση έναρξη μιας πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός εθνικού παλαιστινιακού σώματος τεχνοκρατών

-Μια δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «παρακωλύσει και να ματαιώσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, όπως είχε «εσκεμμένα ματαιώσει όλους τους προηγούμενους γύρους».

«Παρά τη βάναυση στρατιωτική δύναμη, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν να επιτύχουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Μπαρχούμ.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στην Ντόχα ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σημάνει το τέλος του πολέμου» και τόνισε ότι υπήρχαν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για αυτό και είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του καταριανού ΥΠΕΞ:

Το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ήδη σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το μέλλον της Γάζας πρέπει να παραμείνει στα χέρια των Παλαιστινίων και κανένα εξωτερικό μέρος δεν πρέπει να καθορίζει την τύχη της περιοχής.

Το Ισραήλ τροποποίησε την πρόταση που αρχικά έκαναν οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες στις ΗΠΑ πριν αυτή παρουσιαστεί δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου περιελάμβαναν «τετράωρες έντονες και σχολαστικές συζητήσεις» για τον εντοπισμό των εναπομενόντων εμποδίων σε μια συμφωνία.

«Όλα τα μέρη πιέζουν για την επίτευξη συμφωνίας».

Συνεχίζεται η σφαγή: 3 γυναίκες νεκρές από ισραηλινές επιδρομές, πυροβολήθηκε παιδί στη Δυτική Όχθη

Την ίδια ώρα, οχι μόνο δεν σταμάτησαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρησεις στη Γάζα, αλλά κατάσταση κλιμακώνεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την καταστροφή τους σε όλη τη Λωρίδα. Έχουν σημειωθεί τουλάχιστον πέντε αεροπορικές επιδρομές σε μια γειτονιά, όπου τουλάχιστον τρεις γυναίκες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ένα αγόρι πυροβολήθηκε στο κεφάλι στην ανατολική Γάζα. Υπήρξαν επίσης τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις στην Χαν Γιουνίς στο νότο.

This morning, Israeli military vehicles advanced toward Hamad City, west of Khan Younis, and opened fire at the tents of displaced civilians. pic.twitter.com/Bp5l8HliGg — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 7, 2025

Αυτό δείχνει ότι παρά τα όσα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις για την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να σκοτώνονται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

The Israeli escalation in Gaza has continued since the early hours of the night, with heavy bombardment targeting civilian homes in the northern, western, and southern areas of the city, including Tel al-Hawa. pic.twitter.com/t3bkWiYwqF — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 7, 2025

Τα εκρηκτικά ρομπότ του ισραηλινού στρατού συνεχίζουν να καταστρέφουν κατοικημένες γειτονιές, όπου οι Παλαιστίνιοι γνωρίζουν ότι ακόμη και αν τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, δεν θα βρουν τίποτα να επιστρέψουν.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι ένα 12χρονο αγόρι πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομών στην πόλη νότια της Τζενίν.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι μετέφερε το αγόρι σε νοσοκομείο. Η κατάστασή του δεν είναι άμεσα γνωστή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην Αράμπα και πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά αμάχων κατά της επιδρομής.

Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Αίγυπτο

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανώτερο Αιγύπτιο αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας το Σάββατο.

Τα τοπικά αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Nτόναλντ Τραμπ και πρώην σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, φτάνουν στην Αίγυπτο και αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο, Τετάρτη στις συνομιλίες.

Της ισραηλινής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ρον Ντέρμερ, ενώ ο Χαλίλ αλ-Χαγιά ηγείται της αντιπροσωπείας της Χαμάς. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Οφίρ Φαλκ θα είναι επίσης παρών εκ μέρους του Ισραήλ, μεταξύ άλλων.

Πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera Arabic ότι η συνάντηση στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, το Σαρμ ελ Σέιχ, τη Δευτέρα ήταν «θετική» και ότι καταρτίστηκε ένας οδικός χάρτης για το πώς θα συνεχιστεί ο τρέχων γύρος των συνομιλιών. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς είπε στους διαμεσολαβητές ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα αποτελούν πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, μετέδωσε το Al Jazeera Arabic.

Στην αντιπροσωπεία της Χαμάς συμμετείχαν οι ηγέτες της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια και Ζαχέρ Τζαμπαρίν, δύο διαπραγματευτές που επέζησαν από την ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε άτομα τον περασμένο μήνα. Μια δεύτερη ομάδα θα διαπραγματευτεί με την Παλαιστινιακή Αρχή για την παράδοση της διοίκησης της Λωρίδας σε μια διοικητική επιτροπή.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι «είχαν μια μακρά συζήτηση με τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται στην Αίγυπτο τις επόμενες ώρες».

🇪🇬🕊️ Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty reported on Tuesday that current Gaza ceasefire negotiations include talks on establishing a mechanism to ensure a complete Israeli withdrawal and full access to humanitarian aid for Gaza.

#GazaCeasefire https://t.co/B0D0F7vkGK — ANews (@anews) October 7, 2025

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «τη σημασία μίας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ», καθώς και για «την ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων για την παροχή προστασίας στους Παλαιστίνιους και για την ασφάλεια της ισραηλινής πλευράς».

📍 Ceasefire negotiations between Hamas and Israel resume on 2nd day in Egypt



➡️ Qatar says many details of Trump’s Gaza plan require discussion between the two sides



🇺🇸 A US delegation will join the talks on Wednesday, Egypt’s foreign minister says https://t.co/TfodUwD2zL pic.twitter.com/fCFqNHmxBg — Anadolu English (@anadoluagency) October 7, 2025

Νετανιάχου: «Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πιστεύει ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα πλησιάζει, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό αν η Χαμάς παραμείνει στην εξουσία μετά την επίτευξη της εκεχειρίας. «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», εξήγησε και πρόσθεσε: «Ακριβώς πριν από δύο χρόνια, διαπράχθηκαν οι χειρότερες φρικαλεότητες εναντίον των Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Όλοι πίστευαν ότι το Ισραήλ ήταν καταδικασμένο. Δύο χρόνια αργότερα, συντρίψαμε τον ιρανικό άξονα και τους περισσότερους από τους αντιπροσώπους του».

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 El primer ministro israelí Netanyahu afirma que Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales para un alcance de 8.000 km que pueden llegar a EEUU 🇺🇸



Olvida que Israel si tiene esa capacidad y que el cuento de Irán lleva 30 años

pic.twitter.com/aFGWs1SXyp — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 7, 2025

«Το Ισραήλ βγήκε από αυτή τη φρικτή μέρα ως η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε ακόμα πράγματα να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση των 46 ομήρων μας, 20 από τους οποίους είναι ακόμα ζωντανοί, και με το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», κατέληξε.

