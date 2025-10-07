Νόμπελ ιατρικής: Η μία νικήτρια έμαθε πως κέρδισε από φωτογράφο και τον άλλο τον ψάχνουν … αλλά δεν έχει σήμα

To Νόμπελ ιατρικής για το 2025 κέρδισαν οι Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτς για τις ανακαλύψεις τους για το ανοσοποιητικό.

Οι τρεις επιστήμονες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», που επιτρέπουν να κατανοήσουμε, γιατί δεν αναπτύσσουν όλοι οι άνθρωποι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες.

Νόμιζε πως η κλήση από τη Σουηδία ήταν σπαμ

Φαίνεται ωστόσο, ότι δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ακριβώς φαβορί για τη μέγιστη τιμητική διάκριση. Έτσι η Δρ. Μέρι Μπράνκοου αγνόησε μία κλήση από τη Σουηδία, πιστεύοντας ότι πρόκειται για spam. «Το τηλέφωνό μου χτύπησε και είδα έναν αριθμό από τη Σουηδία και σκέφτηκα αυτό σίγουρα είναι spam», παραδέχθηκε. Τελικά, πληροφορήθηκε από φωτορεπόρτερ του AP, που είχε στηθεί έξω από το σπίτι της πως έχει κερδίσει το Νόμπελ.

Τον παίρνουν αλλά δεν έχει σήμα

Ο Δρ. Φρεντ Ράμσντελ ακόμα δεν έχει μάθει τα καλά νέα, διότι βρίσκεται σε πεζοπορία. Τον κάλεσαν τόσο από την επιτροπή όσο και οι συνεργάτες του … αλλά δεν έχει σήμα.

Ο Σιμόν Σακαγκούτς χαρακτήρισε μία πολύ ευχάριστη έκπληξη την είδηση πως κέρδισε το Νόμπελ.

Ποιοι είναι οι επιστήμονες

Η Μέρι Μπράνκοου είναι διευθύντρια στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας του Σιάτλ. Ο Φρεντ Ράμσντελ είναι επιστημονικός σύμβουλος της Sonoma Biotherapeutics, που έχει έδρα στο Σαν Φρανσίσκο.Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο ταπεινούς ανθρώπους που γνωρίζω. Θα είναι υπέροχο να τον επαινέσουμε».

Ο Δρ. Σακαγκούτσι είναι καθηγητής στο Κέντρο Πρωτοποριακής Έρευνας Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου της Οσάκα στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για τη νίκη του ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός τον κάλεσε στο κινητό για να τον συγχαρεί προσωπικά.

Οι τρεις επιστήμονες δούλευαν σε χωριστά πρότζεκτ και θα μοιραστούν το έπαθλο των 1.000,000 ευρώ.Τα ευρήματα τους χρησιμοποιούνται από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη θεραπειών για τα αυτοάνοσα νοσήματα, για την ενίσχυση της ικανότητας του οργανισμού να καταπολεμά τον καρκίνο και για την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας των μεταμοσχεύσεων.

