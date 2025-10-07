search
ΚΟΣΜΟΣ

07.10.2025 14:34

Η ειρωνική απάντηση της Τούνμπεργκ στον Τραμπ που την χαρακτήρισε τρελή: «Κολακευτικές οι απόψεις του»

thunberg

Με ειρωνικό ύφος απάντησε στα σχόλια σε βάρος της από τον Ντόναλντ Τραμπ η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος την χαρακτήρισε «τρελή» και είπε πως έχει «ζητήματα διαχείρισης θυμού».

«Νομίζω θα έπρεπε να δει γιατρό… αν τη δείτε είναι τόσο νέα, τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή… χάρισμά σας. Είναι απλώς μια ταραχοποιός» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Η απάντηση της νεαρής Σουηδέζας είχε έντονα ειρωνικό ύφος.

«Άκουσα ότι για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις πολύ κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου, και εκτιμώ τις ανησυχίες του για την ψυχική υγεία μου. 

Προς τον Τραμπ: Θα δεχόμουν με ευχαρίστηση οποιεσδήποτε συστάσεις μπορεί να έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού» καθώς – κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας – φαίνεται ότι υποφέρετε κι εσείς από αυτά» έγραψε στα σόσιαλ.

