Sky News Arabia: Η Χαμάς δέχεται να παραδώσει τα όπλα της

Να παραδώσει τα όπλα της σε μια αιγυπτιακό-παλαιστινιακή Αρχή συμφώνησε η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Sky News Arabia.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ συνεχίζονται στην Αίγυπτο για δεύτερη ημέρα και σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Χαμάς συμφώνησε να αφήσει κάτω τα όπλα υπό συνθήκες και παράλληλα αποδέχτηκε τον όρο Τραμπ που επιτρέπει στα μέλη της να εγκαταλείψουν τη Γάζα, ζητώντας ωστόσο εγγυήσεις ότι δεν θα διωχθούν.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε κατάπαυση του πυρός και παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι όμηροι εντός μιας εβδομάδας.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως απορρίπτουν την παρουσία του Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας και θα κάνουν αποδεκτό μόνο έναν εποπτικό ρόλο του, κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αν αποδέχεται ο Τραμπ.

Η Χαμάς απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή μεταβατική επιτροπή, ενώ συμφώνησε με την είσοδο των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, που εκπαιδεύονται στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, στη Γάζα.

