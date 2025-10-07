search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 20:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 14:16

Sky News Arabia: Η Χαμάς δέχεται να παραδώσει τα όπλα της

07.10.2025 14:16
HAMAS
AP/αρχείου

Να παραδώσει τα όπλα της σε μια αιγυπτιακό-παλαιστινιακή Αρχή συμφώνησε η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Sky News Arabia.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ συνεχίζονται στην Αίγυπτο για δεύτερη ημέρα και σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Χαμάς συμφώνησε να αφήσει κάτω τα όπλα υπό συνθήκες και παράλληλα αποδέχτηκε τον όρο Τραμπ που επιτρέπει στα μέλη της να εγκαταλείψουν τη Γάζα, ζητώντας ωστόσο εγγυήσεις ότι δεν θα διωχθούν.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε κατάπαυση του πυρός και παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι όμηροι εντός μιας εβδομάδας.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως απορρίπτουν την παρουσία του Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας και θα κάνουν αποδεκτό μόνο έναν εποπτικό ρόλο του, κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αν αποδέχεται ο Τραμπ.

Η Χαμάς απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή μεταβατική επιτροπή, ενώ συμφώνησε με την είσοδο των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, που εκπαιδεύονται στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Νόμπελ Ειρήνης: Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί τον Τραμπ – Στη λίστα Ναβάλναγια και… Μητσοτάκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύσσει πόλεμο στα ηλεκτρονικά τσιγάρα: «Χειραγωγεί και σκοτώνει τα παιδιά»

Η Γερμανία στη σκιά της ακροδεξιάς: Kαι τρίτη δημοσκόπηση δίνει πρώτο κόμμα το AFD

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
video dolofonia messinia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Καρέ καρέ η διαφυγή του δράστη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαδρομή

pam bondi
ΚΟΣΜΟΣ

Παμ Μπόντι: Υπερασπίστηκε τις διώξεις σε αντιπάλους του Τραμπ η υπουργός Δικαιοσύνης

trump-canada-343
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βλέπει μια «πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία» για τη Γάζα – Οι όροι της Χαμάς και το ισραηλινό σφυροκόπημα

agios-stefanos
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Συνελήφθη ο σύντροφος της πρώην συζύγου του 38χρονου – Πήγε και διέφυγε με ταξί

lopez affleck
LIFESTYLE

Λόπεζ-Άφλεκ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο – «Αγαπούν ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο όταν δεν είναι παντρεμένοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 20:29
video dolofonia messinia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Καρέ καρέ η διαφυγή του δράστη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαδρομή

pam bondi
ΚΟΣΜΟΣ

Παμ Μπόντι: Υπερασπίστηκε τις διώξεις σε αντιπάλους του Τραμπ η υπουργός Δικαιοσύνης

trump-canada-343
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βλέπει μια «πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία» για τη Γάζα – Οι όροι της Χαμάς και το ισραηλινό σφυροκόπημα

1 / 3