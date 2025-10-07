Νόμπελ Ειρήνης: Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί τον Τραμπ – Στη λίστα Ναβάλναγια και… Μητσοτάκης

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το όνομα που θα βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης και το θέμα έχει μπει στην… στοιχηματική ζωή του διαδικτύου.

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν καταρτίσει μια λίστα με ονόματα και αποδόσεις, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι σταμάτησε 7 πολέμους (κάτι που αμφισβητείται έντονα από όλους) και συχνά αναφέρει πως θα πρέπει να του δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης.

Τώρα οι στοιχηματικές τον έχουν και φαβορί με απόδοση μόλις 1.90…

Δεύτερο φαβορί είναι τα δωμάτια έκτακτης ανάγκης στο Σουδάν (3 απόδοση) που χορηγούν βοήθεια σε πάνω από 11 εκατ. Πολίτες, με την Ιουλία Ναβάλναγια, την χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, να ακολουθεί με 4 απόδοση.

Ο Μασκ, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Μητσοτάκης

Από εκεί και πέρα οι απόψεις… διίστανται. Τέταρτο φαβορί είναι ο Ζελένσκι, 5ο ο Αντόνιο Γκουτέρες και ακολουθεί κοντά το… ΝΑΤΟ, ενώ πιο χαμηλά είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η UNRWA, ο Τζούλιαν Ασάνζ, οι Γιατροι Χωρίς Σύνορα και η Σβετλάνα Τσιχανούσκαγια.

Στη λίστα με 41 απόδοση για Νόμπελ Ειρήνης βρίσκεται και ο… Ελον Μασκ (!), ενώ αν κοιτάξει χαμηλά, με απόδοση 81, υπάρχει και το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα στην προτελευταία θέση όπου ξεπερνά την… Τέιλορ Σουίφτ (201).

