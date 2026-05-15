Τι είναι τα Ιnstants που λανσάρει το Instagram και γιατί οι χρήστες αντιδρούν

Το Instagram παρουσίασε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται «Instants», συνεχίζοντας τη μετάβασή του από μια απλή εφαρμογή κοινής χρήσης φωτογραφιών σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πολλαπλών λειτουργιών.

Οι «Instants» είναι εφήμερες, μη επεξεργασμένες φωτογραφίες που οι χρήστες μπορούν να κοινοποιήσουν απευθείας σε στενούς φίλους ή αμοιβαίους ακολούθους. Σε αντίθεση με τις κανονικές αναρτήσεις ή ιστορίες, αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία πριν από την αποστολή, ενισχύοντας μια πιο αυθόρμητη μορφή επικοινωνίας.

Σύμφωνα με αναφορές, η λειτουργία είναι προσβάσιμη μέσω των εισερχομένων άμεσων μηνυμάτων, όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν ένα εικονίδιο για να τραβήξουν και να στείλουν γρήγορα μια φωτογραφία. Μόλις προβληθεί, η εικόνα εξαφανίζεται για τον παραλήπτη και εξαφανίζεται εντελώς μετά από 24 ώρες.

Πώς λειτουργεί;

Ο σχεδιασμός του Instants βασίζεται στην αμεσότητα και την ιδιωτικότητα. Αφού ένας χρήστης στείλει μια φωτογραφία, οι παραλήπτες μπορούν να αντιδράσουν με emoji ή να απαντήσουν μέσω άμεσων μηνυμάτων. Ωστόσο, η ίδια η εικόνα δεν μπορεί να αποθηκευτεί, να γίνει λήψη στιγμιότυπου οθόνης ή να καταγραφεί στην οθόνη.

Αυτό κάνει το Instants παρόμοιο με τις μορφές μηνυμάτων που εξαφανίζονται σε άλλες πλατφόρμες, αλλά με αυστηρότερους ελέγχους σχετικά με την επεξεργασία και τη λήψη περιεχομένου. Επιπλέον, η λειτουργία κυκλοφορεί παγκοσμίως εντός της εφαρμογής και δοκιμάζεται επίσης ως αυτόνομη εφαρμογή σε επιλεγμένες χώρες.

Γιατί οι χρήστες αντιδρούν αρνητικά;

Παρά την εστίασή της στον αυθορμητισμό, η λειτουργία έχει προκαλέσει έντονη κριτική στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες αισθάνονται άβολα με την έλλειψη επιλογών επεξεργασίας και τους αντιληπτούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα.

Ένας χρήστης έγραψε, «ωωω, αυτό το νέο πράγμα με τα άμεσα μηνύματα ΔΕΝ είναι ασφαλές», ενώ ένας άλλος δημοσίευσε, «τι κάνει το Instagram με αυτή τη λειτουργία των άμεσων μηνυμάτων. Σταματήστε αυτή τη μ@@@@ τώρα», σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι αντιδράσεις υπογραμμίζουν μια ευρύτερη ανησυχία: οι χρήστες στο Instagram συνηθίζουν να επιμελούνται προσεκτικά το περιεχόμενό τους. Η αδυναμία προεπισκόπησης, επεξεργασίας ή ελέγχου του τρόπου εμφάνισης μιας εικόνας πριν από την αποστολή έχει αναστατώσει πολλούς.

Ποιες είναι οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα σχετικά με τα Άμεσα Μηνύματα;

Ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας είναι η ιδιωτικότητα. Ενώ με τα Άμεσα Μηνύματα δεν μπορούν επίσημα να ληφθούν στιγμιότυπα οθόνης ή να καταγραφούν, οι χρήστες παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι πραγματικά η λειτουργία.

Ο σχεδιασμός «άμεσης αποστολής» αφαιρεί επίσης το επίπεδο ελέγχου που συνήθως έχουν οι χρήστες στο περιεχόμενό τους. Για μια πλατφόρμα που βασίζεται στην οπτική τελειότητα και την προσωπική επωνυμία, αυτή η στροφή προς την ακατέργαστη, μη φιλτραρισμένη κοινή χρήση φαίνεται επικίνδυνη για πολλούς.

Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένοι χρήστες προειδοποιούν ενεργά τους άλλους και μοιράζονται τρόπους για να αποφύγουν εντελώς τη λειτουργία.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία;

Ναι, οι χρήστες έχουν την επιλογή να την απενεργοποιήσουν. Οδηγίες έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Για να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στις ρυθμίσεις του προφίλ τους, να ανοίξουν το μενού, να μεταβούν στις “Προτιμήσεις περιεχομένου” και να ενεργοποιήσουν την επιλογή “Απόκρυψη Άμεσων Μηνυμάτων στα Εισερχόμενα”. Μόλις ενεργοποιηθεί, τα Άμεσα Μηνύματα δεν θα εμφανίζονται πλέον στα εισερχόμενά τους, ούτε θα λαμβάνουν τέτοια μηνύματα.

Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές ενημερώσεις του Instagram;

Η ανάμεικτη υποδοχή αντικατοπτρίζει μια μεγαλύτερη ένταση στον σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: εξισορρόπηση του αυθορμητισμού με τον έλεγχο των χρηστών. Ενώ οι πλατφόρμες στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινής χρήσης σε πραγματικό χρόνο, οι χρήστες εξακολουθούν να εκτιμούν την ικανότητα επιμέλειας και διαχείρισης της ψηφιακής τους παρουσίας.

Για το Instagram, αυτά τα σχόλια μπορεί να επηρεάσουν το πόσο δυναμικά θα προωθήσει παρόμοιες λειτουργίες στο μέλλον ή το αν θα τροποποιήσει το Instants για να αντιμετωπίσει ζητήματα απορρήτου και χρηστικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Ομαδικός γάμος για 50 ζευγάρια στη Γάζα ανάμεσα στα ερείπια του πολέμου – «Είναι η ωραιότερη ημέρα της ζωής μας» (Video)

Reuters: To drone στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικού προβλήματος

Ο πόλεμος στο Ιράν στοιχίζει ακριβά στην Ευρώπη: Πλήρωσε επιπλέον 35 δισ. για ενέργεια