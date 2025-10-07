Μέση Ανατολή: Αισιοδοξία Νετανιάχου για τέλος του πολέμου στην Γάζα – Επιμένει στο στόχο της συντριβής της Χαμάς

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται κοντά στο τέλος του, εξέφρασε μιλώντας στο podcast του συντηρητικού σχολιαστή Μπεν Σαπίρο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ανήμερα της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «αυτό που άρχισε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση 40 ομήρων μας, 46 βασικά, 20 είναι ακόμα ζωντανοί», ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με το σχέδιο ειρήνευσης 20 σημείων, άσκησαν διεθνή πίεση στη Χαμάς για να αποδεχτεί τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Θεώρησα πως ήταν πολύ σημαντικό να ειπωθεί “απελευθερώστε αυτούς τους ομήρους, τερματίστε τη διακυβέρνηση της Χαμάς”. Ας προχωρήσουμε με την επιδίωξη μιας ειρήνης διαρκείας, που νομίζω ότι θα ήταν δυνατή όταν τελειώσει αυτό», είπε.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι «πιστεύω πως θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες. Νομίζω ότι μπορούμε να τους έχουμε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, μα και με τον ισλαμικό κόσμο πέρα από τη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν κάποιες σημαντικές ισλαμικές χώρες, χώρες με μεγάλες ισλαμικές μειονότητες, που είναι σε επαφή με αυτό, μα νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, που ελπίζω θα γίνει πολύ γρήγορα με τη βοήθεια του προέδρου Τραμπ».

Κατά τα λοιπά, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ αναδύθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 «ως η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή», λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ακόμη ηττηθεί», σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος». Επίσης, είπε ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα», ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον Τραμπ, λέγοντας ότι οι συνομιλίες τους ήταν «πολύ φιλικές», αλλά διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα».

