Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ορατός ο κίνδυνος να μην εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026

Οι συνέπειες της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία είναι πολυεπίπεδες και αγγίζουν και τη γαλλική οικονομία.

Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%) και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα 3,4 τρισ. ευρώ (114% του ΑΕΠ), το πιθανολογουμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στην Γαλλία.

Υπό κανονικές συνθήκες το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια, πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου». Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές διαθέτουν προθεσμία 70 ημερών για να εξετάσουν το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν φαίνεται πιθανό να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν Γάλλοι αναλυτές, η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών.

Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό της ψήφισης ενός ειδικού νόμου ο οποίος θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων, καθώς και στο κράτος και στην Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν να δανείζονται, έως ότου εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.

Η πολιτική κρίση εκτυλίσσεται παράλληλα με την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ –μετά την Ελλάδα και την Ιταλία–, αγγίζοντας σχεδόν το διπλάσιο του ανώτατου ορίου που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ το έλλειμμα στον προϋπολογισμό αναμένεται να φτάσει σχεδόν το 6%.

Το χρονικό της κρίσης

Η πολιτική κρίση της Γαλλίας, η βαθύτερη από το 1958, ξεκίνησε τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Μετά την άνοδο της Ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές, ο Μακρόν ανακοίνωσε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα οδήγησε σε ένα πολυδιασπασμένο Κοινοβούλιο, χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία, σε μία χώρα που προβλέπεται, βάσει συστήματος διακυβέρνησης, να έχει ισχυρό πρόεδρο με κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Γαλλία έχει μικρή πείρα σε κυβερνητικούς συνασπισμούς και πολιτική συναίνεση.

Ο Λεκορνί ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός του Μακρόν αφότου προκηρύχθηκαν οι εκλογές και οι επιλογές του Γάλλου προέδρου είναι πλέον περιορισμένες.

Οι Σοσιαλιστές έχουν προτρέψει τον Μακρόν να διορίσει πρωθυπουργό από την Αριστερά. Κάτι στο οποίο έχει αντισταθεί επειδή ένας Αριστερός πρωθυπουργός πιθανότατα θα επιδιώξει να αναιρέσει τη «μεταρρύθμιση» του συνταξιοδοτικού συστήματος και τις φορολογικές αλλαγές.

Το γαλλικό Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα στον Γάλλο πρόεδρο να διορίσει ξανά τον στενό του σύμμαχο, Λεκορνί, στη θέση του πρωθυπουργού. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον καλούν να διαλύσει το Κοινοβούλιο ή να παραιτηθεί.

Ο Μακρόν, του οποίου η θητεία λήγει το 2027, έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης ή προκήρυξης νέων βουλευτικών εκλογών.

