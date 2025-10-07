Μυστήριο με τον θάνατο 24χρονης Ουαλής: Είχε εξεταστεί επανειλημμένα από γιατρούς και της έλεγαν ότι έχει αλλεργία

Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς 24χρονης Ουαλής, που πέθανε λίγες μέρες μετά την επιστροφή της από τη Ζάκυνθο.

Η Τζόρτζια Τέιλορ πέθανε στις 21 Αυγούστου. Τα ιατρικά προβλήματα ξεκίνησαν τον Ιούλιο, αλλά τίποτα δεν προμήνυε την κατάληξη. Η 24χρονη είχε εκδηλώσει κάποια εξανθήματα στα δάχτυλα. Οι γιατροί την συμβούλεψαν να μη φορά δαχτυλίδια, εκτιμώντας πως μπορεί να έχει κάποια αλλεργία.

Οι γιατροί την είχαν διαγνώσει με αλλεργία

Στα μέσα του Ιούλιου το πρόσωπο της πρήστηκε, ανέπτυξε σακούλες γύρω από τα μάτια και ένα εξάνθημα στο χέρι. Γιατρός στο Λονδίνο της χορήγησε αντιισταμινικά και υδροκορτιζόνη, εκτιμώντας πως έχει κάποια αλλεργία.Η κοπέλα σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά της, διότι το πρήξιμο στο πρόσωπο δεν υποχωρούσε.

Λίγες μέρες αργότερα, πήγε στα επείγοντα με δύσπνοια. Οι γιατροί αφού «έλεγξαν κάποια στατιστικά στοιχεία», της έδωσαν κι αντισταμινικά και της είπαν ότι μπορεί να επιστρέψει σπίτι.

Στις αρχές του Αυγούστου η Τζόρτζια με την οικογένεια της ταξίδεψαν στη Ζάκυνθο. Ενώ ανέβαιναν έναν λόφο, αισθάνθηκε έναν «ενοχλητικό πόνο» στη δεξιά της γάμπα – το οίδημα τότε είχε υποχωρήσει.

Πήγαν σε φαρμακείο της Ζακύνθου

«Δυσκολευόταν να περπατήσει», επεσήμανε στο WalesOnline, η μητέρα της Τζόρτζια, Νικόλα και πρόσθεσε πως πήγαν σε φαρμακείο του νησιού και τους έδωσαν ιβουπροφαίνη σε μορφή τζελ και κάποια παυσίπονα, τα οποία φάνηκαν να ανακουφίζουν τον πόνο.

«Επιστρέψαμε σπίτι και ήταν καλά. Το πόδι της πιθανώς την πονούσε ακόμα, αλλά δεν το ανέφερε. Πήγε στο Γούρσεστερ για το Σαββατοκύριακο με φίλους. Γύρισε στο σπίτι και την επόμενη μέρα μας είπε ότι το πόδι της πονούσε πολύ. Μέλος της οικογένειας κανόνισε να την δει ένας φυσιοθεραπευτής», συνέχισε η μητέρα της.

Την ημέρα που είχε ραντεβού με τον φυσιοθεραπευτή έστειλε μήνυμα στη μητέρα της πως πονάει πολύ κι ότι πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο.

Παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου και κατέληξε. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν εξακριβωθεί.

«’Εγινε τόσο ξαφνικά. Ήμασταν σε άρνηση και σε ένα βαθμό εξακολουθούμε να είμαστε. Κάθε πρωί σκεφτόμαστε “πώς συνέβη αυτό” και “τι θα κάνουμε χωρίς την όμορφη κορούλα μας”», σχολίασαν οι γονείς της.

