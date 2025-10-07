Ισπανία: Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι (photos/video)

Ένα κτίριο -στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης- κατέρρευσε εν μέρει στο κέντρο της Μαδρίτης, σε πολύ κοντινή απόσταση από την Όπερα.

Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον τέσσερις οικοδόμοι αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Η οικοδομική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ. «Οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και επομένως μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο συντριμμιών, που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να απομακρυνθούν. Όχι απλώς ώρες αλλά πιθανότατα αρκετές ημέρες», σημείωσε.

Αστυνομία και πυροσβεστική χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Το κτίριο βρισκόταν κοντά στην όπερα και το βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης.

@SAMUR_PC ha atendido hasta el momento a 3 obreros, ninguno grave.

Los trabajadores echan en falta a algunos compañeros. @BomberosMad trabajan en asegurar la zona y comprobar si estaban dentro o fuera del edificio en obras. pic.twitter.com/0OpAW1KKVA — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Από την κατάρρευση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τρίτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, είπε η Μπεατρίθ Μάρτιν, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τη Μάρτιν, κατέρρευσε το εσωτερικό του πενταώροφου κτιρίου ενώ η πρόσοψή του παρέμεινε ανέπαφη.

Ένας οικοδόμος με το όνομα «Μιχαήλ» είπε ότι έριχνε τσιμέντο στους κάτω ορόφους και βρισκόταν έξω από το κτίριο όταν κατέρρευσε το εσωτερικό του. Είδε ένα μεγάλο νέφος σκόνης να υψώνεται και αμέσως έτρεξε μακριά. «Ήμουν ο πρώτος που έτρεξε, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Θα σώσω πρώτα τη ζωή μου και, αν μπορώ, θα σώσω τους άλλους αργότερα», είπε στους δημοσιογράφους.

Το κτίριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Drones και εκπαδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται στις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

🔴 ÚLTIMA HORA | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera: “Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar” https://t.co/AbNjAOHhBD pic.twitter.com/ywcUKRzB4v — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

🔴 DIRECTO | Numerosos efectivos de la policía y 11 dotaciones de bomberos trabajan en el derribo del centro de Madrid. Hay al menos tres heridos pero no se descarta que haya más personas atrapadas https://t.co/ensxC7RjTn October 7, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais που επικαλείται πηγές της έρευνας, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευθεί.

Στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με 11 συνεργεία της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτίριο που έπεσε, πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα στο οποίο γίνονταν εργασίες καθώς υπήρχαν εργάτες και ένας γερανός.

«Ολόκληρο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομία και δεν μας αφήνουν να μπούμε. Το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είπαν ότι θα έχτιζαν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει μια κάτοικος της γειτονιάς.

«Πριν από μισή ώρα, ένιωσα μια τρομερή δόνηση στον δρόμο και μια τεράστια ποσότητα σκόνης σηκώθηκε μπροστά από το κτίριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», πρόσθεσε.

«Το κτίριο έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και ελέγχουν αν αγνοούνται αρκετοί εργαζόμενοι. Έχουν εκκενώσει τους πάντες και ο δρόμος έχει αποκλειστεί», λέει ο διευθυντής του καταστήματος Trajes Flamencos Lunares Blancos στην οδό Ιλέρας όπου έγινε το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Η ειρωνική απάντηση της Τούνμπεργκ στον Τραμπ που την χαρακτήρισε τρελή: «Κολακευτικές οι απόψεις του»

Sky News Arabia: Η Χαμάς δέχεται να παραδώσει τα όπλα της

Μέση Ανατολή: Αισιοδοξία Νετανιάχου για τέλος του πολέμου στην Γάζα – Επιμένει στο στόχο της συντριβής της Χαμάς