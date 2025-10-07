Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολύ δυνατός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα – Νέα Γουινέα.
Ο σεισμός σημειώθηκε στην ενδοχώρα, καθώς σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), σημειώθηκε νότια της πόλης Νατζάμπ.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ., ενώ το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι δεν εξέδωσε καμία σχετική προειδοποίηση μετά το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου.
Αρχικά ο σεισμός μετρήθηκε 7,2 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.
Διαβάστε επίσης:
Ισπανία: Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον ένας τραυματίας, τέσσερα άτομα παγιδευμένα
Η ειρωνική απάντηση της Τούνμπεργκ στον Τραμπ που την χαρακτήρισε τρελή: «Κολακευτικές οι απόψεις του»
Sky News Arabia: Η Χαμάς δέχεται να παραδώσει τα όπλα της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.