Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Πολύ δυνατός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα – Νέα Γουινέα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στην ενδοχώρα, καθώς σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), σημειώθηκε νότια της πόλης Νατζάμπ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ., ενώ το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι δεν εξέδωσε καμία σχετική προειδοποίηση μετά το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Αρχικά ο σεισμός μετρήθηκε 7,2 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

A few minutes ago: A powerful 6.7 magnitude earthquake has struck the Papua New Guinea region. pic.twitter.com/V4DtFIB7Pm — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 7, 2025

