Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «”Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο”»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΩΣ ΕΔΩ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι ! »

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Ελαφρύτερο εκκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια»

ΕΣΤΙΑ: «”Αριστερά τού Κέντρου” όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα ;»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Οι εργαζόμενοι μπροστά ! »

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ Σαββατοκύριακου: «ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΪΟ και τρέμε τον Οκτώβριο»

ΤA NEA: «”ΧΕΡΑΤΑ” ΚΑΙ …ΠΕΤΣΙΝΑ ΠΤΥΧΙΑ»

ΚONTRA: «Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων»

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

«Σε αυτό το OnlyFans τι κάνουν; Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς;»: Το ερώτημα της Βούλγαρη και η αντίδραση Χασαπόπουλου (Video)

«Πώς αισθάνεστε που δουλεύουμε, ενώ οι άλλοι πιάνουν το Μάη;»: Η «μπηχτή» του Λιάγκα και ο «κ@λ@καιρος»











