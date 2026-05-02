ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:43
02.05.2026 07:59

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

02.05.2026 07:59
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «”Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο”»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΩΣ ΕΔΩ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι ! »

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Ελαφρύτερο εκκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια»

ΕΣΤΙΑ: «”Αριστερά τού Κέντρου” όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα ;»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Οι εργαζόμενοι μπροστά ! »

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ Σαββατοκύριακου: «ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΪΟ και τρέμε τον Οκτώβριο»

ΤA NEA: «”ΧΕΡΑΤΑ” ΚΑΙ …ΠΕΤΣΙΝΑ ΠΤΥΧΙΑ»

ΚONTRA: «Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων»

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:41
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

