Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Απομακρύνθηκε με χειροπέδες ο γιος της

Σοκ στη Γερμανία από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η νεοκλεγείσα δήμαρχος του του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ.

Η δήμαρχος που προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από τον γιο της, ανέφερε η Bild. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη.

JUST IN – Mayor of Herdecke in Germany was "stabbed by several men" in broad daylight in front of her house. pic.twitter.com/EwL3BXl9u2 — Disclose.tv (@disclosetv) October 7, 2025

Μάλιστα, πληροφορίες που επικαλείται η Bild, αναφέρουν ότι την 57χρονη μαχαίρωσε ο θετός γιος της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 15χρονος θετός γιος της οδηγήθηκε σε περιπολικό και του φόρεσαν χειροπέδες και ιατροδικαστική στολή, με την εφημερίδα να διευκρινίζει , επικαλούμενη τους ερευνητές ότι αυτό έγινε για να αποφευχθεί η συγκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων.

JUST IN – Mayor of Herdecke in Germany was "stabbed by several men" in front of her house. Life threatening injuries, remains in critical condition.

While police responding her 15 year old adopted son was put into forensic suit and handcuffs for further questioning… pic.twitter.com/Kd659VZAKk October 7, 2025

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Welt, αυτό το καλοκαίρι είχε ήδη συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό εντός της οικογένειας, κατά το οποίο η υιοθετημένη κόρη (η 17χρονη) φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι. Διερευνάται τώρα η σύνδεση μεταξύ των δύο γεγονότων.

Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ βρέθηκε ζωντανή από τους διασώστες, αλλά η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή και απειλητική για τη ζωή της. Οι αστυνομικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δέχεται εντατική ιατρική φροντίδα.

🚨#BREAKING: Mayor of #Herdecke, #Germany, Iris Stalzer, seriously wounded in a knife attack outside her home. Motive for the assault remains unknown. pic.twitter.com/EXfKUgFePa October 7, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η 57χρονη είπε στον γιο της ότι αρκετοί άνδρες της επιτέθηκαν στον δρόμο και μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και την πλάτη της, ενώ κατάφερε να συρθεί μέχρι το διαμέρισμα πριν καταρρεύσει, ωστόσο δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή

Ο υιοθετημένος γιος της 15 ετών και 17χρονη η κόρη της που βρίσκονταν στο σπίτι κάλεσαν την αστυνομία, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για το εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων.

BREAKING: German Mayor Attacked



The Mayor Herdecke in Germany has been severely injured in a knife attack at her home, according to reports.



Iris Stalzer is a member of the Social Democratic Party (SPD). She recently won in a run-off election on Sept. 28.#Germany #Stalzer pic.twitter.com/CCUWixbXmv October 7, 2025

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τον χώρο του περιστατικού και να συλλέγει στοιχεία, ενώ το κτίριο όπου διαμένει η δήμαρχος παραμένει αποκλεισμένο. Οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, με τους κατοίκους της πόλης να εκφράζουν σοκ και ανησυχία για την πρωτοφανή αυτή επίθεση εναντίον εκλεγμένης αξιωματούχου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Χάγκεν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη του νομού Ennepe-Ruhr της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Όπως αναφέρει η Bild, σύντομα αναμένεται να αναλάβει την έρευνα μια ομάδα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Οι ερευνητές θεωρούν προς το παρόν απίθανο ένα έγκλημα με πολιτικά κίνητρα.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε: “Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Πρόκειται για μια αποτρόπαια πράξη που δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας”.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

