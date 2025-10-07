Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Απομακρύνθηκε με χειροπέδες ο γιος της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκ στη Γερμανία από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η νεοκλεγείσα δήμαρχος του του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ.
Η δήμαρχος που προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από τον γιο της, ανέφερε η Bild. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη.
Μάλιστα, πληροφορίες που επικαλείται η Bild, αναφέρουν ότι την 57χρονη μαχαίρωσε ο θετός γιος της.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 15χρονος θετός γιος της οδηγήθηκε σε περιπολικό και του φόρεσαν χειροπέδες και ιατροδικαστική στολή, με την εφημερίδα να διευκρινίζει , επικαλούμενη τους ερευνητές ότι αυτό έγινε για να αποφευχθεί η συγκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Welt, αυτό το καλοκαίρι είχε ήδη συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό εντός της οικογένειας, κατά το οποίο η υιοθετημένη κόρη (η 17χρονη) φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι. Διερευνάται τώρα η σύνδεση μεταξύ των δύο γεγονότων.
Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ βρέθηκε ζωντανή από τους διασώστες, αλλά η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή και απειλητική για τη ζωή της. Οι αστυνομικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δέχεται εντατική ιατρική φροντίδα.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η 57χρονη είπε στον γιο της ότι αρκετοί άνδρες της επιτέθηκαν στον δρόμο και μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και την πλάτη της, ενώ κατάφερε να συρθεί μέχρι το διαμέρισμα πριν καταρρεύσει, ωστόσο δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή
Ο υιοθετημένος γιος της 15 ετών και 17χρονη η κόρη της που βρίσκονταν στο σπίτι κάλεσαν την αστυνομία, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για το εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων.
Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τον χώρο του περιστατικού και να συλλέγει στοιχεία, ενώ το κτίριο όπου διαμένει η δήμαρχος παραμένει αποκλεισμένο. Οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, με τους κατοίκους της πόλης να εκφράζουν σοκ και ανησυχία για την πρωτοφανή αυτή επίθεση εναντίον εκλεγμένης αξιωματούχου.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Χάγκεν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη του νομού Ennepe-Ruhr της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Όπως αναφέρει η Bild, σύντομα αναμένεται να αναλάβει την έρευνα μια ομάδα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.
Οι ερευνητές θεωρούν προς το παρόν απίθανο ένα έγκλημα με πολιτικά κίνητρα.
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε: “Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Πρόκειται για μια αποτρόπαια πράξη που δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας”.
