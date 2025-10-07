Γάζα: Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις Χαμάς και Ισραήλ για τη συμφωνία – Γουίτκοφ και Κούσνερ έστειλε ο Τραμπ, τι λέει ο Νετανιάχου

Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα με τις δύο πλευρές να μελετάνε με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η αντιπροσωπεία της οργάνωσης που βρίσκεται στην Αίγυπτο για συνομιλίες πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα επιδιώκει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Gaza ceasefire negotiations between Hamas, Israel resume in Egypt as UN marks 2 years of crisis with Egypt reporting "significant progress" in talks as US envoy to join on Oct. 8https://t.co/toMoNTz0HU — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 7, 2025

Πηγή στο CNN ανέφερε ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν σοβαρά σήμερα και ότι, ενώ η διαδικασία ξεκινά αύριο, επρόκειτο κυρίως σήμερα για μια άσκηση ακρόασης και μετάδοσης πληροφοριών.

Μία ακόμη πηγή πρόσθεσε ότι «δεν προέκυψε τίποτα νέο από τις χθεσινές συνομιλίες» και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Πάντως, οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες ενώ ο Τραμπ υποστήριξε από την πλευρά του ότι η Χαμάς κάνει σημαντικές παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Αίγυπτο

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανώτερο Αιγύπτιο αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας το Σάββατο.

Τα τοπικά αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Nτόναλντ Τραμπ και πρώην σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, φτάνουν στην Αίγυπτο και αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο, Τετάρτη στις συνομιλίες.

Της ισραηλινής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ρον Ντέρμερ, ενώ ο Χαλίλ αλ-Χαγιά ηγείται της αντιπροσωπείας της Χαμάς. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Οφίρ Φαλκ θα είναι επίσης παρών εκ μέρους του Ισραήλ, μεταξύ άλλων.

Πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera Arabic ότι η συνάντηση στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, το Σαρμ ελ Σέιχ, τη Δευτέρα ήταν «θετική» και ότι καταρτίστηκε ένας οδικός χάρτης για το πώς θα συνεχιστεί ο τρέχων γύρος των συνομιλιών. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς είπε στους διαμεσολαβητές ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα αποτελούν πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, μετέδωσε το Al Jazeera Arabic.

Στην αντιπροσωπεία της Χαμάς συμμετείχαν οι ηγέτες της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια και Ζαχέρ Τζαμπαρίν, δύο διαπραγματευτές που επέζησαν από την ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε άτομα τον περασμένο μήνα. Μια δεύτερη ομάδα θα διαπραγματευτεί με την Παλαιστινιακή Αρχή για την παράδοση της διοίκησης της Λωρίδας σε μια διοικητική επιτροπή.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι «είχαν μια μακρά συζήτηση με τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται στην Αίγυπτο τις επόμενες ώρες».

🇪🇬🕊️ Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty reported on Tuesday that current Gaza ceasefire negotiations include talks on establishing a mechanism to ensure a complete Israeli withdrawal and full access to humanitarian aid for Gaza.

#GazaCeasefire https://t.co/B0D0F7vkGK — ANews (@anews) October 7, 2025

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «τη σημασία μίας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ», καθώς και για «την ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων για την παροχή προστασίας στους Παλαιστίνιους και για την ασφάλεια της ισραηλινής πλευράς».

📍 Ceasefire negotiations between Hamas and Israel resume on 2nd day in Egypt



➡️ Qatar says many details of Trump’s Gaza plan require discussion between the two sides



🇺🇸 A US delegation will join the talks on Wednesday, Egypt’s foreign minister says https://t.co/TfodUwD2zL pic.twitter.com/fCFqNHmxBg — Anadolu English (@anadoluagency) October 7, 2025

Κατάρ: Το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει ήδη σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα

Το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει ήδη τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα κατά συμμόρφωσιν με το σχέδιο Τραμπ, δηλώνει το Κατάρ.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός τις προσεχείς ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεν αλ-Ανσάρι.

«Η ερώτηση θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα στο Ισραήλ. Όφειλε να έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι δηλώσεις του (ισραηλινού) πρωθυπουργού περί συμφωνίας με το σχέδιο Τραμπ ήταν αληθείς», πρόσθεσε.

Οι ρήτρες του σχεδίου πρέπει να έχουν συγκεκριμένη εφαρμογή επί του πεδίου, πράγμα που απαιτεί συνεχή επικοινωνία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Κατάρ που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή τις διαπραγματεύσεις διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν.

Ο Αλ-Ανσάρι θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς να συζητηθεί το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα, μετά και την ισραηλινή επίθεση του περασμένου μήνα κατά στελεχών της οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Το γραφείο αυτό είναι αναγκαίο «όσο θα υπάρχει ανάγκη γι’ αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας».

#BREAKING :📰 What We Know So Far About Israel-Hamas Mediation Talks



📌 Key Developments

•Commencement of Talks: Indirect negotiations between Hamas and mediators Egypt, Qatar, and the United States began in Sharm El-Sheikh, marking a significant step toward resolving the Gaza… pic.twitter.com/1zXzcuqVNb — ConsciousInk (@dan07975087) October 7, 2025

Νετανιάχου: «Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πιστεύει ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα πλησιάζει, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό αν η Χαμάς παραμείνει στην εξουσία μετά την επίτευξη της εκεχειρίας. «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», εξήγησε και πρόσθεσε: «Ακριβώς πριν από δύο χρόνια, διαπράχθηκαν οι χειρότερες φρικαλεότητες εναντίον των Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Όλοι πίστευαν ότι το Ισραήλ ήταν καταδικασμένο. Δύο χρόνια αργότερα, συντρίψαμε τον ιρανικό άξονα και τους περισσότερους από τους αντιπροσώπους του».

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 El primer ministro israelí Netanyahu afirma que Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales para un alcance de 8.000 km que pueden llegar a EEUU 🇺🇸



Olvida que Israel si tiene esa capacidad y que el cuento de Irán lleva 30 años

pic.twitter.com/aFGWs1SXyp — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 7, 2025

«Το Ισραήλ βγήκε από αυτή τη φρικτή μέρα ως η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε ακόμα πράγματα να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση των 46 ομήρων μας, 20 από τους οποίους είναι ακόμα ζωντανοί, και με το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», κατέληξε.

