search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 18:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 15:53

Dubai Airshow: Οι αμυντικές εταιρείες του Ισραήλ αποκλείσθηκαν από το αεροναυτικό σαλόνι του Ντουμπάι

07.10.2025 15:53
Israel-Aerospace-Industries_dubai_0710_1920-1080_2_new
credit: AP

Οι αμυντικές εταιρείες του Ισραήλ αποκλείσθηκαν από το επόμενο αεροναυτικό σαλόνι του Ντουμπάι έπειτα από «τεχνική αξιολόγηση», ανακοίνωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Οι (ισραηλινοί) εκθέτες που επρόκειτο να έρθουν δεν θα συμμετάσχουν», δήλωσε ο Τιμ Χόους, διευθυντής της Informa Markets στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου σχετικά με το Dubai Airshow που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Εξι ισραηλινές εταιρείες του αμυντικού τομέα επρόκειτο να συμμετάσχουν στο Dubai Airshow που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και είναι ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο.

«Έγινε τεχνική αξιολόγηση, που κάνουμε για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν», διευκρίνισε. Η απόφαση ελήφθη από «τεχνική επιτροπή», πρόσθεσε.

Τα ισραηλινά περίπτερα ήταν έρημα κατά την πρώτη συμμετοχή του Ισραήλ στο Dubai Airshow του 2023 που επηρεάσθηκε από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκατέστησαν σχέσεις με το Ισραήλ στο πλάισιο των συμφωνιών του Αβραάμ το 2020. Όμως ο πόλεμος στη Γάζα έχει πλήξει την εικόνα του Ισραήλ στους άραβες γείτονές του.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: «Μακρόν, παραιτήσου» και «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις» λένε στον Γάλλο πρόεδρο δύο πρώην πρωθυπουργοί του

Ισπανία: Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, αναφορές για εγκλωβισμένους (photos/video)

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delivorias bofiliou routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο πλευρό του Ρούτσι ο Φοίβος Δεληβοριάς – Η ανάρτηση που συζητήθηκε

Florian Binaj
ΚΟΣΜΟΣ

Κωμικός που σατίριζε τον Έντι Ράμα στην τηλεόραση κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος των Τιράνων

chanel celebrities 55- new
LIFESTYLE

Έλαμψαν οι celebrities στο σόου της Chanel στο Παρίσι: Από τη Νικόλ Κίντμαν έως τον Πέδρο Πασκάλ και τους… Μπέζος (Photos)

macron
ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν: Ο προϋπολογισμός, τα πυρά εκ των έσω και η τελευταία αποστολή του Λεκορνί

marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Damage control από Μαρινάκη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Δεν αμφισβήτησε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 18:54
delivorias bofiliou routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο πλευρό του Ρούτσι ο Φοίβος Δεληβοριάς – Η ανάρτηση που συζητήθηκε

Florian Binaj
ΚΟΣΜΟΣ

Κωμικός που σατίριζε τον Έντι Ράμα στην τηλεόραση κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος των Τιράνων

chanel celebrities 55- new
LIFESTYLE

Έλαμψαν οι celebrities στο σόου της Chanel στο Παρίσι: Από τη Νικόλ Κίντμαν έως τον Πέδρο Πασκάλ και τους… Μπέζος (Photos)

1 / 3