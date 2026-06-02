ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:35
02.06.2026 09:06

Lidl: Νέο κατάστημα στο Ξυλόκαστρο με επένδυση άνω του 1,1 εκατ. ευρώ

Την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της στην ελληνική αγορά συνεχίζει η Lidl Ελλάς, εγκαινιάζοντας νέο κατάστημα στο Ξυλόκαστρο, το οποίο αποτελεί πλέον το 233ο σημείο πώλησης της αλυσίδας πανελλαδικά.

Η νέα επένδυση, συνολικού ύψους 1,133 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε στο 3ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών της. Σύμφωνα με τη Lidl Ελλάς, το έργο περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακατασκευής και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό.

Το νέο κατάστημα αναπτύσσεται σε χώρο πώλησης 1.192,14 τετραγωνικών μέτρων και έχει σχεδιαστεί με βάση σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργικότητας, ενεργειακής απόδοσης και αισθητικής. Η διαρρύθμιση του χώρου δίνει έμφαση στην άνετη κίνηση των καταναλωτών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων και μεγαλύτερη ευκολία στις αγορές.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης αφορά τις νέες υποδομές εξυπηρέτησης, οι οποίες έχουν ως στόχο να μειώσουν τον χρόνο αναμονής και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους πελάτες. Για τον σκοπό αυτό εγκαταστάθηκαν έξι ταμεία self-checkout, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με τρία συμβατικά ταμεία, επιτρέποντας ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών και καλύτερη διαχείριση της επισκεψιμότητας.

Παράλληλα, στο κατάστημα δημιουργήθηκε αναβαθμισμένος χώρος bake-off για την παρασκευή και διάθεση φρέσκων προϊόντων αρτοποιίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται καθημερινά φρεσκοψημένο ψωμί, αρτοσκευάσματα και άλλα προϊόντα φούρνου, τα οποία παρασκευάζονται και διατίθενται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, η εταιρεία προχώρησε επίσης στην τοποθέτηση στεγάστρου για τα καρότσια αγορών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του καταστήματος και εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία του εξοπλισμού ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν συνολικά 166 θέσεις στάθμευσης για τους επισκέπτες του καταστήματος, εκ των οποίων οκτώ είναι ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, προβλέφθηκε ξεχωριστός χώρος στάθμευσης για δίκυκλα, με στόχο τη διευκόλυνση όλων των κατηγοριών επισκεπτών.

Με τη νέα αυτή επένδυση, η Lidl Ελλάς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Κορινθία και ευρύτερα στην Πελοπόννησο, συνεχίζοντας την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, ο οποίος δίνει έμφαση τόσο στη διεύρυνση του δικτύου όσο και στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

